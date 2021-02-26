Замгенпрокурора РФ провел совещание о достройке проблемных домов в Волгограде





Выездное совещание в Волгограде на проблемном ЖК "Парк Европейский", который является долгостроем, провел сегодня заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в совещании также приняли участие глава региона Андрей Бочаров, прокурор Волгоградской области Денис Костенко и представители четырех инициативных групп дольщиков: ЖК "Парк Европейский", ЖК "Адмиралтейский", ЖК "Династия" и ЖК "Шоколад".





Обсуждались вопросы достройки в регионе проблемных многоквартирных домов и сроки ввода их в эксплуатацию. Прозвучало, что в прошлом году во взаимодействии с органами власти региона, правоохранительными и надзорными органами в Волгоградской области завершено строительство 59 проблемных многоквартирных домов, строительство которых осуществлялось с нарушением первоначально установленного срока ввода в эксплуатацию. Право на жилье реализовали 4436 граждан.

"Благодаря установлению прокуратурой области рабочего контакта с Федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительство в отношении домов № 6 и 7 ЖК "Парк Европейский" в ноябре 2020 года Наблюдательным советом Фонда принято решение о целесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов за счет имущества Фонда, сформированного из имущественных взносов Российской Федерации и Волгоградской области", - сообщила Черединина.

В 2020 году при осуществлении надзора в сфере долевого строительства жилья прокурорами выявлено более 100 нарушений закона, в целях их устранения внесено 49 представлений, в суды общей юрисдикции предъявлено 9 исковых заявлений. По требованиям прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 40 лиц. По инициативе прокуроров возбуждено 2 уголовных дела.

Фото: прокуратуры Волгоградской области