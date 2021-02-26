Последствия снегопада в Волгограде нейтрализовали сотнями тонн песка и соли





Минувшей ночью, сразу после начала снегопада, дорожно-коммунальные службы приступили к уборке снега и обработке проезжей части городских дорог противогололедными реагентами. На дороги было выведено порядка 70 единиц спецтехники, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Большой объем работ удалось выполнить в ночные и ранние утренние часы во время низкой загруженности дорог. С использованием комбинированных дорожных машин на проезжую часть и тротуары было нанесено свыше 800 тонн песко-соляной смеси.

Силами МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» были организованы работы по механизированной и ручной уборке снежного наката и наледи на проезжей части городских дорог. В том числе реагентами обработано свыше четырёх тысяч квадратных метров покрытия на посадочных площадках у остановочных пунктов, чтобы сделать их безопасными для ожидающих транспорт пассажиров.

Учитывая прогноз Волгоградского ЦГМС о многократных переходах температуры воздуха "через ноль", днем работы будут продолжены. На уборке городских дорог задействовано около 60 специализированных машин, в том числе порядка 35 КДМ. Особое внимание будет уделено расчистке ливневой канализации, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод талых вод с проезжей части.

Работы также ведутся и на пешеходных зонах и тротуарах – эти территории в первую очередь очищаются от снега и обрабатываются противогололедными материалами. За организацию работ по расчистке внутридворовых проездов и тротуаров ответственны управляющие организации. В случае некачественной уборки придомовых территорий горожанам следует обратиться в муниципальную жилищную инспекцию или районную администрацию, напомнили в мэрии.







