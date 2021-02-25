Телеком

Билайн на Юге на 40% увеличил сеть на фоне роста трафика

Телеком 25.02.2021 12:24
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25.02.2021 12:24


Билайн подвел итоги развития сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет, в Волгоградской области и других регионах Юга. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, на Юге в прошлом году на 50% выросла нагрузка на инфраструктуру в связи с массовым переходом на удаленную работу и обучение. При этом за год интернет-трафик в сети 4G вырос на 72% (объем голосового трафика почти не изменился).
Доступность мобильного интернета повысилась в 1231 населенном пункте, где проживает 559 тыс. человек (там сеть 4G оператора появилась впервые).
«За последние 2 года Билайн увеличил покрытие сети 4G на Юге почти в 1,5 раза, поэтому мы оказались готовы к возросшим нагрузкам. В 2021 году планируем строить еще больше базовых станций, чтобы максимально полно удовлетворить потребности наших клиентов, как в розничном, так и в бизнес-сегменте, - прокомментировал региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Андрей Пятахин. – За год на Юге выросло количество пользователей мобильного интернета, в том числе из-за того, что дата-юзерами становятся люди старшего поколения. Пользователи чаще выбирают семейные тарифы, что упрощает контроль над расходами и стимулирует потребление». 
Ранее оператор сообщил о том, что в 2020 году инвестиции в развитие сети в Волгоградской области составили 1 млрд. рублей.

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