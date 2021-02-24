Стоянку и каменные орудия древних людей нашли в Волгоградской области





Стоянку древнего человека периода каменного века обнаружили во Фроловском районе сотрудники Волгоградского областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры. Как сообщили ИА "Высота 102" в учреждении, археологический памятник находится на левом берегу Дона.

По словам заместителя директора ГБУ "Волгоградский областной научно производственный центр по охране памятников истории и культуры" Александра Ситникова, в результате обследования на площади около 9,5 тысячи кв. м было собрано порядка 30 единиц каменных орудий. Среди находок есть нуклеусы, скребки, бифасиальные орудия, микролиты, отщепы. Их предварительный типологический анализ позволяет датировать данный памятник археологии периода мезолита-неолита.

В региональный комитет государственной охраны объектов культурного наследия передана документация для внесения найденного археологического памятника в реестр выявленных объектов культурного наследия, что позволит в дальнейшем провести полноценные научные исследования.



