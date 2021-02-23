Волгоградских водителей одарили шариками в День защитника Отечества





Сегодня поздравления от сотрудников ГИБДД принимали автомобилисты на дорогах Волгограда, Камышина и Средней Ахтубы. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, люди в погонах останавливали машины, чтобы пожелать их владельцам безопасных дорог и всего самого наилучшего в этот праздничный день.





Акция была с профилактическим уклоном – водителям также напомнили, что от их внимательности и ответственности на дороге зависит не только их собственная безопасность, но и жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Дорожные инспекторы предостерегли мужчин и от вождения авто в пьяном виде. В главке отметили, что водители были рады поздравлениям и пообещали полицейским не нарушать ПДД.



