Волгоградских водителей одарили шариками в День защитника Отечества

Общество 23.02.2021 14:27
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23.02.2021 14:27
Сегодня поздравления от сотрудников ГИБДД принимали автомобилисты на дорогах Волгограда, Камышина и Средней Ахтубы. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, люди в погонах останавливали машины, чтобы пожелать их владельцам безопасных дорог и всего самого наилучшего в этот праздничный день.
Акция была с профилактическим уклоном – водителям также напомнили, что от их внимательности и ответственности на дороге зависит не только их собственная безопасность, но и жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Дорожные инспекторы предостерегли мужчин и от вождения авто в пьяном виде. В главке отметили, что водители были рады поздравлениям и пообещали полицейским не нарушать ПДД.
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