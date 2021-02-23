На Мамаевом кургане в Волгограде прозвучали выстрелы

Общество 23.02.2021 12:11
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23.02.2021 12:11
Сегодня в полдень на Мамаевом кургане в Волгограде прозвучал «Выстрел памяти». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, два артиллерийских расчета 76-мм пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны произвели залпы в честь Героев битвы на Мамаевом кургане.
Справка. Сталинград одним из первых был назван городом-героем. Это почетное звание было впервые озвучено в приказе главнокомандующего от 1 мая 1945 года, а медаль «За оборону Сталинграда» стала символом мужества защитников города.
Летом 1942 года немецко-фашистские войска развернули массированное наступление на южном фронте, стремясь захватить Кавказ, Придонье, нижнюю Волгу и Кубань – самые богатые и плодородные земли СССР. В первую очередь под удар попал Сталинград, наступление на который было поручено 6-й армии под командованием генерал-полковника Паулюса. 75 дней продолжалась наступательная операция и, наконец, враг под Сталинградом был окружен и разбит. Январь 1943 года принес полную победу на этом участке фронта. Фашистские захватчики были окружены, а генерал Паулюс со всей армией сдался в плен. За время Сталинградского сражения немецкая армия потеряла более 1,5 миллиона человек.
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