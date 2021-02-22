









Ремонтные бригады завершили откачку воды и приступили к непосредственному восстановлению поврежденного трубопровода на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в ООО «Концессии водоснабжения».





На период проведения восстановительных работ холодное водоснабжение к ряду улиц Краснооктябрьского района будет подаваться на пониженном давлении, чтобы полностью не останавливать подачу ресурса. Теплоснабжение горожан осуществляется в полном объеме.





Напомним, технологическое нарушение произошло на трубопроводе холодного водоснабжения крупного диаметра, расположенном на участке без асфальта. Работы ведутся вблизи пересечения с проезжей частью. На месте работает аварийно-восстановительная бригада и 3 единицы спецтехники.



