Общество 22.02.2021 11:29
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22.02.2021 11:29
Ремонтные бригады завершили откачку воды и приступили к непосредственному восстановлению поврежденного трубопровода на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в ООО «Концессии водоснабжения».
На период проведения восстановительных работ холодное водоснабжение к ряду улиц Краснооктябрьского района будет подаваться на пониженном давлении, чтобы полностью не останавливать подачу ресурса. Теплоснабжение горожан осуществляется в полном объеме.
Напомним, технологическое нарушение произошло на трубопроводе холодного водоснабжения крупного диаметра, расположенном на участке без асфальта. Работы ведутся вблизи пересечения с проезжей частью. На месте работает аварийно-восстановительная бригада и 3 единицы спецтехники.
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