В Волгоградском УФАС ответили на вбросы в "телеге"





В Волгоградском УФАС прокомментировали появившуюся в некоторых региональных СМИ и телеграм-каналах информацию о том, что якобы именно антимонопольный орган «тормозит» реформу похоронной отрасли в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, речь идет об изменении правил организации похорон и содержания кладбищ в Волгограде, а именно, о направленной просьбе Волгоградского УФАС в городскую думу приостановить внесение правок в данный документ. Это стало поводом для обвинений ведомства в том, что именно УФАС не желает никаких изменений в правилах организации похорон. Однако в УФАС отвергают эти обвинения и объяснили причину такого решения.

«25.08.2020 Центральным районным судом Волгограда рассмотрено гражданское дело № 2-1915/23020 по иску прокурора Волгограда в интересах неопределённого круга лиц к мэрии, департаменту городского хозяйства, ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» о понуждении их к организации и обеспечению беспрепятственного доступа на территории кладбищ лиц, оказывающих ритуальные услуги, не имеющих статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела, с участием УФАС в качестве третьего лица на стороне прокурора Волгограда. Решением Центрального районного суда Волгограда от 25.08.2020 исковые требования прокурора Волгограда удовлетворены в части обязания администрации Волгограда организовать оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения в порядке, обеспечивающем возможность доступа на территории общественных кладбищ Волгограда лиц и организаций, оказывающих ритуальные услуги и не имеющих статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела, для оказания заинтересованным лицам услуг по погребению и иных ритуальных услуг. Другими словами, суд обязал администрацию обеспечить возможность доступа на кладбища для оказания ритуальных услуг другим лицам, а не только пресловутой «Памяти». В настоящее время данное решение обжаловано администрацией Волгограда и прокурором Волгограда.

13.10.2020 Волгоградским областным судом по делу № 3а-336/2020 вынесено решение, в соответствии с которым в удовлетворении требований гражданина, на стороне которого в деле участвовали прокуратура Волгоградской области и УФАС, о признании недействующими в части норм Правил организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде, утверждённых решением Волгоградской городской Думы № 47/1124 от 04.07.2007 (далее – Правила), отказано. В настоящее время указанное решение суда обжаловано в том числе прокуратурой и УФАС в Третий апелляционный суд общей юрисдикции (г. Сочи). Рассмотрение дела назначено на 04.03.2021. Следовательно, в настоящее время имеются два незавершённых судебных разбирательства, выводы по которым будут иметь принципиальное значение для ключевых положений Правил и их дальнейшего применения», - подчеркнули в антимонопольном органе.

"В свою очередь в период рассмотрения указанных дел администрацией Волгограда «неожиданно» инициировано внесение изменений в действующие Правила. При этом, по мнению прокуратуры Волгограда и УФАС, планируемые изменения в Правила не изменят сложившуюся криминогенную ситуацию на рынке оказания ритуальных услуг в Волгограде и не ослабят монополию «Памяти». Так, основным выводом заключения, подготовленного прокуратурой Волгограда и поддержанного УФАС на проект вносимых в Правила изменений, является следующий: «проект нуждается в полной переработке и корректировке, в том числе с участием заинтересованных государственных органов», - пояснили в управлении.

«Таким образом, как было сказано ранее, в настоящее время имеются два незавершённых судебных дела, выводы по которым будут иметь принципиальное значение для ключевых положений Правил и их дальнейшего применения, вносимые до вступления решений судов по указанным делам предложенные администрацией Волгограда или какие-либо иные изменения в Правила могут вступить в принципиальное противоречие с выводами, к которым суды придут в своих решениях по данным делам. Это, в свою очередь, приведёт к противоречию правил выводам судов, и, как следствие, к невозможности применения правил с внесёнными в них изменениями», - подчеркнули в Волгоградском УФАС.

«С целью недопущения указанной ситуации УФАС в адрес председателя Волгоградской городской думы Колесникова В.В., главы Волгограда Лихачева В.В. и для сведения губернатору Волгоградской области Бочарову А.И. направлено письмо «О приостановлении внесения изменений в решение Волгоградской городской думы» (исх. № 03-4/141 от 15.01.2021) до вступления решений судов по указанным делам в законную силу. До настоящего времени указанные изменения не внесены», - заключается в официальном сообщении ведомства.

Ранее на пресс-конференции, которая состоялась 17 февраля в Волгоградском УФАС, Роман Лучников заявлял, что в городской думе "так хотят изменить правила организации похорон в Волгограде, чтобы ничего не менять".