Олег Савченко: Важно уделять особое внимание созданию комфортных условий для детей

Общество 19.02.2021 17:27
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19.02.2021 17:27
606 млн рублей заложено в бюджете Волгоградской области на 2021 год для создания комфортных условий для обучающихся в образовательных учреждениях региона. Как сообщает ИА «Высота 102», субсидии муниципалитетам на замену окон составят 150 млн рублей, кровли — 295 млн рублей, на приобретение и установку осветительных приборов — 33 млн рублей. Еще 47 млн рублей выделено на благоустройство территорий для проведения праздничных линеек, на модернизацию спортивных площадок — 81 млн рублей.
Помимо этого в областном бюджете предусмотрено более 16 млн рублей на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Эти средства в порядке софинансирования будут направлены на мероприятия по совершенствованию условий для занятий подрастающего поколения физической культурой и спортом.
«Укрепление материально-технической базы учреждений образования находится на парламентском контроле, — отметил председатель парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко. — Это очень эффективный и востребованный партийный проект. Созданию современных, комфортных условий для детей и реализации их творческого потенциала необходимо уделять особое внимание. Благодаря работе, проводимой в регионе в этом направлении, уже в 570 муниципальных образовательных организациях вместо старых окон установлены современные стеклопакеты, в 201 школе отремонтированы кровли, в 57 — построены новые площадки для проведения линеек, в 104 учреждениях модернизированы системы освещения».
Напомним, программа по замене окон в учреждениях образования реализуется с 2016 года по инициативе фракции «Единая Россия». В 2019 году в ходе встречи с региональным активом партии губернатор Андрей Бочаров поставил задачу по комплексному укреплению материальной базы школ, начав с ремонта кровель. Реализация этого масштабного проекта стартовала в прошлом году: наряду с установкой новых окон, осуществляется замена кровель, систем освещения, обустройство внутришкольных территорий. Депутаты Волгоградской областной Думы проводят в своих округах встречи с коллективами образовательных учреждений, осмотр зданий и с учетом полученной информации дают предложения об объектах, особо нуждающихся в обновлении.
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