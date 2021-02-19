В Волжском жителей дома снова напугали взрывным устройством (ВИДЕО)

Происшествия 19.02.2021 12:27
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19.02.2021 12:27
В Волжском уже второй раз за последние дни обнаружили взрывоопасный предмет. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, по информации диспетчера единой дежурной диспетчерской службы, утром в подъезде дома 10 по ул. Дружбы было найдено взрывное устройство, предположительно, тротиловая шашка. На место прибыли сотрудники оперативных служб. Жители первых трех подъездов были эвакуированы. На время работы сотрудников МЧС, УМВД, спасателей 27 жильцов находились в автобусах, которые подъехали к дому.
Взрывное устройство было локализовано: помещено в специальный контейнер и вывезено спецслужбами для обезвреживания.
Напомним, 16 февраля в Волжском около дома №18 по ул. Карбышева был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф1. Взрывное устройство было отправлено на экспертизу.
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