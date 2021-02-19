Суд сурово наказал волгоградку за отсутствие маски в торговом центре





Ворошиловский районный суд оштрафовал жительницу Волгограда за нахождение в местах массового пребывания без средств индивидуальной защиты. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по региону, женщина нарушила правила, установленные главным санитарным врачом России в постановлении «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавируса в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом», принятом в октябре прошлого года.

С горожанкой, проигнорировавшей санитарные требования, сотрудники Роспотребнадзора встретились в ТРЦ «Ворошиловский» и составили протокол. Позднее райсуд назначил женщине штраф в размере 15 тысяч рублей. Это наказание можно считать суровым. Обычно за аналогичные нарушения суды ограничиваются или предупреждением или штрафом в тысячу рублей.



