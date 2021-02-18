На перекрестке в Волгограде поменяют схему проезда





Муниципалитет внес изменения в схему дорожного движения на пересечении улиц Таращанцев и Пельше в Краснооктябрьском районе Волгограда. С 10 марта 2021 года приоритет при проезде перекрестка получат транспортные средства, движущиеся по ул. Таращанцев в обоих направлениях, дорога по ул. Пельше станет второстепенной также в обоих направлениях. Данное решение принято на основании запросов горожан и анализа дорожной ситуации, пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

В ближайшее время сотрудники муниципального предприятия «Северное» установят на перекрестке соответствующие знаки, которые до момента изменения схемы проезда будут закрыты. Накануне начала действия новой схемы будет также проведен демонтаж неактуальных знаков приоритета. Все изменения в части соблюдения требований и нормативов безопасности дорожного движения согласованы с ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду.

В предыдущие годы обе дороги – по ул. им. Таращанцев и им. Пельше, - были капитально отремонтированы. Проведенный после этого анализ дорожной ситуации на перекрестке показал, что изменение приоритета проезда позволит исключить возникновение заторовых и потенциально аварийных ситуаций, а также увеличит пропускную способность развязки, пояснили в мэрии.



