Будущее за ними: благотворительный фонд Андрея Мельниченко создает среду для развития талантов в российских регионах
Общество 18.02.2021 10:14 Новости компаний
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18.02.2021 10:14 Новости компаний
В 2021 году при поддержке фонда Андрея Мельниченко откроется еще один центр детского научного и инженерно-технического творчества.
Детский технопарк «Кванториум» готовится к открытию в городе Кингисеппе Ленинградской области, - об этом объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе встречи с председателем Совета директоров АО "МХК ЕвроХим" Игорем Нечаевым.
Технопарк рассчитан на обучение 800 школьников, на его базе будут созданы две лаборатории, в которых одаренные дети смогут углубленно изучать физику, химию и математику. Стоимость проекта, реализуемого в рамках нацпроекта "Образование" при поддержке Фонда Андрея Мельниченко, составляет 101 миллион рублей.
В 2017-2019 годы в рамках ключевой для Фонда "Программы поддержки одаренных школьников" в регионах присутствия компаний "ЕвроХим" открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества. В них более 3 тысяч школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.
Для ребят, у которых нет возможности посещать Центры, Фонд Андрея Мельниченко создает дополнительные возможности проявить свои таланты. В рамках «Программы по поддержке одаренных школьников» в регионах присутствия компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК» проводятся онлайн-олимпиады.
В число призеров такого интеллектуального состязания вошла юная жительница Котельниково София Шахиахметова, получившая специальную награду онлайн-турнира по химии.
«Эта олимпиада во многом запомнилась тем, что она проходила в режиме онлайн по понятным причинам. Мне не раз доводилось участвовать в олимпиадах подобного формата, тем не менее прохождение этой олимпиады было очень интересным. Она помогла определить уровень моих знаний в химии. Именно поэтому я рада, что достигла такого результата», - отметила участница из Котельниково.
Напомним, дочернее предприятие «ЕвроХима» - «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует в Волгоградской области масштабный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительства современного горно-обогатительного комбината. При активной поддержке предприятия-инвестора осуществляются программы развития творческихи научных способностей детей и молодежи Котельниковского района.
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