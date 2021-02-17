









В Волжском разыскивают юного «художника», который оставляет непристойные надписи в недавно благоустроенном уголке в 23-ом микрорайоне вдоль улицы Дружбы. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, юноша облюбовал скамейки и фонарные столбы, которые он не устает портить. «Похождения этого молодого человека сняли видеокамеры МАУ «Современные городские технологии». Он приходит почти каждый день около двух часов ночи и упорно разрисовывает парковую мебель», - сообщили в мэрии. Подрядная организация, которая уже устала устранять «художества» вандала, направила видеоматериалы и заявление в правоохранительные органы. В администрации города напомнили, что за подобные деяния предусмотрена административная и уголовная ответственность.



