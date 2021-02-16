



Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов объяснил смерти молодых жителей региона от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», Николай Алимов считает, что это единичные случаи. И даже молодые, по его мнению, могут иметь тяжелые фоновые заболевания, которые влияют на неблагоприятный исход. По словам чиновника, в общей статистике особому риску подвержены граждане старше 80 лет и младше 70 лет. «Поэтому нельзя говорить о системности смертности молодых», - заключил он.

Между тем, напомним, на днях стало известно о смерти 35-летнего жителя региона. Ранее от коронавируса умерла 34-летняя женщина. В печальной статистике упоминается также о случаях смертей жителей региона, чей возраст – немногим более сорока лет.











