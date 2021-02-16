Общество 16.02.2021 14:03
0
16.02.2021 14:03
Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов объяснил смерти молодых жителей региона от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», Николай Алимов считает, что это единичные случаи. И даже молодые, по его мнению, могут иметь тяжелые фоновые заболевания, которые влияют на неблагоприятный исход. По словам чиновника, в общей статистике особому риску подвержены граждане старше 80 лет и младше 70 лет. «Поэтому нельзя говорить о системности смертности молодых», - заключил он.
Между тем, напомним, на днях стало известно о смерти 35-летнего жителя региона. Ранее от коронавируса умерла 34-летняя женщина. В печальной статистике упоминается также о случаях смертей жителей региона, чей возраст – немногим более сорока лет.
Реклама
Пожар на рынке сказался на движение общественного транспорта в Волгограде16.02.2021 15:25
Общество 16.02.2021 15:25
140 человек на ИВЛ: коронавирус не уходит из Волгоградской области16.02.2021 14:29
Общество 16.02.2021 14:29
«Мы пойдем до конца»: сторонники волгоградского времени продолжат судебную войну16.02.2021 13:32
Общество 16.02.2021 13:32
Мусорный регоператор атаковал волгоградцев звонками с угрозами о суде16.02.2021 12:14
Общество 16.02.2021 12:14
"На все про все меньше часа": сторонники волгоградского времени проиграли еще один суд16.02.2021 11:02
Общество 16.02.2021 11:02
В волгоградских магазинах ищут фальсификат из Брянска16.02.2021 08:32
Общество 16.02.2021 08:32
Сбер масштабирует на всю страну программу развития предпринимательских талантов у школьников SberZ15.02.2021 22:10
Общество 15.02.2021 22:10
Отпускной режим: в Волгограде откроют авиарейсы на Черное море15.02.2021 19:20
Общество 15.02.2021 19:20
В четырех селах Волгоградской области гасят вспышки бешенства15.02.2021 17:54
Общество 15.02.2021 17:54
В «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» запустили скоростную справочную службу15.02.2021 16:31
Общество 15.02.2021 16:31
Из Китая с любовью: «Алиэкспресс» выделил 1 млн рублей на деревянные игрушки из Волгограда15.02.2021 16:16
Общество 15.02.2021 16:16
Амфитеатров много не бывает: Комсомольский сад Волгограда ожидает переделка15.02.2021 15:31
Общество 15.02.2021 15:31
Губернатора Волгоградской области познакомили с новым судебным приставом из Оренбурга15.02.2021 14:37
Общество 15.02.2021 14:37
Волжский впервые обогнал Волгоград по количеству заразившихся коронавирусом15.02.2021 13:27
Общество 15.02.2021 13:27
В Волгограде оштрафовали вернувшегося из-за границы депутата Шарифова15.02.2021 13:26
Общество 15.02.2021 13:26
Реклама