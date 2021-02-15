В «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» запустили скоростную справочную службу

Общество 15.02.2021 16:31
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15.02.2021 16:31
Новый номер справочной службы «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» начал работать с сегодняшнего дня. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, количество линий увеличилось в три раза. Информационно-вычислительный центр перешел на облачную телефонию, что позволило увеличить количество линий с 30 до 100. Прежний номер 74-26-26 остается действительным – все звонки с него будут автоматически переадресовываться на новый - 32-50-50.
Новый сервис также позволит отслеживать пиковые нагрузки и формировать графики работы сотрудников таким образом, чтобы уменьшить время ожидания на линии. Как и раньше, в справочной службе можно проверить наличие задолженности, передать показания индивидуальных приборов учета, узнать, как начисляется плата за ресурсы, что нужно для установки ИПУ и др.
Адреса участков, часы приема и ответы на часто задаваемые вопросы также представлены на сайте «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда».
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