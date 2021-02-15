



Сегодня Центральный районный суд Волгограда постановил оштрафовать депутата областной думы Руслана Шарифова за нарушение антикоронавирусных правил. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, постановлением суда Шарифов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.

Судом установлено, что 5 октября прошлого года депутат Шарифов прибыл из-за границы на самолете в Россию. При этом он не заполнил анкету прибывающих на территорию РФ лиц на Едином портале государственных и муниципальных услуг и не разместил в установленный срок информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19. Этим он нарушил требования п.п. 2.1 и п.п.2.2 п.2 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №7 от 18 марта 2020 года. Постановление суда о штрафе не вступило в законную силу и может быть обжаловано депутатом.