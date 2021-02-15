Общество 15.02.2021 13:26
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15.02.2021 13:26
Сегодня Центральный районный суд Волгограда постановил оштрафовать депутата областной думы Руслана Шарифова за нарушение антикоронавирусных правил. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, постановлением суда Шарифов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.
Судом установлено, что 5 октября прошлого года депутат Шарифов прибыл из-за границы на самолете в Россию. При этом он не заполнил анкету прибывающих на территорию РФ лиц на Едином портале государственных и муниципальных услуг и не разместил в установленный срок информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19. Этим он нарушил требования п.п. 2.1 и п.п.2.2 п.2 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №7 от 18 марта 2020 года. Постановление суда о штрафе не вступило в законную силу и может быть обжаловано депутатом.
За 2019 год председатель думского комитета по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Руслан Шарифов задекларировал доход в размере 5 млн 883 тысячи рублей. В месяц доход нардепа, таким образом, составлял в среднем около 490 тысяч рублей. Выходит, парламентарию присудили штраф в размере около 3% от месячного дохода слуги народа. О финансовом благосостоянии волгоградских законодателей в 2020 году станет известно через несколько месяцев после завершения декларационной кампании.
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