Общество

Волгоградская область серьезно готовится к погодному апокалипсису

Общество 15.02.2021 11:43
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15.02.2021 11:43


О резком возможном осложнении погодных условий в Волгоградской области сегодня предупредил подчиненных на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, ожидается атмосферный фронт, вызвавший серьезные затруднения в движении транспортных средств и пешеходов, уже осложнивший работу объектов жизнеобеспечения и связи в центральной части России и соседних с Волгоградской областью регионов.
"Возможно резкое осложнение погодных условий: снегопады, метели, гололед и заносы на дорогах", — перечислил Андрей Бочаров. Дорожные, спасательные и коммунальные службы в Волгоградской области уже приведены в повышенную готовность. По заданию губернатора в регионе определят необходимый состав ремонтно-восстановительных бригад и обеспечат их в полном объеме всем необходимым оборудованием и расходными материалами, создадут резерв противогололедных материалов, подготовят пункты обогрева для водителей и места отстоя для большегрузов. Госжилинспекции и муниципальным органам поручено обеспечить ежедневный мониторинг качества работы управляющих компаний по уборке внутридворовых территорий и дорожных проездов. Оперативные службы должны информировать жителей о возможном изменении погодных условий.
Напомним, в выходные снежный циклон накрыл Москву и регионы центральной части России. В столице снег шел 36 часов, выпала месячная норма осадков. В ближайшие дни, по сообщению Гидрометцентра, сразу несколько российских регионов могут оказаться во власти стихии. Обильные осадки, гололедица и усиление ветра ожидаются в Черноземье, Южном федеральном округе, Крыму, на Урале и в Нижнем Поволжье. 
Фото из архива "Высоты 102"

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