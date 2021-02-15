В эко-парке Волгограда потушили пожар





В Дзержинском районе Волгограда на территории недавно построенного эко-парка произошел пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, в комплексе, расположенным на улице Знаменская, 188/60, загорелась баня. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило накануне в 14-40. Горела кровля бани размером четыре на шесть метров. Огонь потушили в 15-10. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - неисправность дымохода.

Напомним, в прошлом году около Ангарского пруда появился городок из деревянных срубов. Владельцы презентовали его как эко-парк. Горожанам пообещали бесплатный вход на территорию городка, благоустроенный пляж, а также сдачу беседок в аренду.

Фото из архива ИА "Высота 102".