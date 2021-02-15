В эко-парке Волгограда потушили пожар

Происшествия 15.02.2021 08:39
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15.02.2021 08:39
В Дзержинском районе Волгограда на территории недавно построенного эко-парка произошел пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, в комплексе, расположенным на улице Знаменская, 188/60, загорелась баня. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило накануне в 14-40. Горела кровля бани размером четыре на шесть метров. Огонь потушили в 15-10. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - неисправность дымохода.
Напомним, в прошлом году около Ангарского пруда появился городок из деревянных срубов. Владельцы презентовали его как эко-парк. Горожанам пообещали бесплатный вход на территорию городка, благоустроенный пляж, а также сдачу беседок в аренду.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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