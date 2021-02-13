



Сбербанк в Волгограде стал партнёром гражданского движения «Быть героем просто». Как сообщает ИА «Высота 102», сорок пять выздоровевших сотрудников банка стали донорами плазмы с антителами к COVID-19.

В общей сложности региональная станция переливания крови приняла от сотрудников банка более 20 литров материала. Плазма с антителами к коронавирусной инфекции, как один из методов комплексной терапии, будет применяться для лечения заболевших пациентов в среднем и тяжелом состоянии, находящихся в стационарах. Перед донацией каждый сотрудник банка прошёл медицинский осмотр и сдал соответствующие анализы.





Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Сотрудники Сбербанка в Волгограде уже традиционно вовлекаются в региональные донорские акции. Для нас также было важно оказать поддержку и инициаторам движения «Быть героем просто», внеся свой вклад в пополнение банка крови для последующего спасения жизней нуждающихся. Донорами стали сотрудники разных подразделений регионального отделения банка, в том числе и работники контактного центра Сбербанка. Всех нас объединило большое желание помочь людям».

Павел Коновалов, главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной центр крови»: «За время работы инициативной группы гражданского движения «Быть героем просто», нам удалось значительно увеличить количество доноров антиковидной плазмы в нашем регионе. Сегодня к нему подключаются целые компании, предприятия, организации, проводят просветительскую работу в своем коллективе и организованными командами приходят на пункты сдачи крови. Первыми корпоративно присоединилась команда Сбербанка и более 60 сотрудников, которые перенесли COVID-19, стали донорами плазмы. В пропаганде донорства крови и привлечении людей к донорству неоценимую поддержку учреждениям службы крови оказывают общественные организации, профсоюзы и волонтеры. Не будет преувеличением, если я скажу, что без общественной поддержки донорства крови медицинские организации не справились бы с обеспечением компонентами крови».

Александра Сукиасян, член инициативной группы гражданского движения «Быть героем просто» в Волгоградской области: «Это — важный сигнал для нашего гражданского движения «Быть героем просто». И важный сигнал для общества в целом. Тот факт, что присоединяются не только отдельные люди, но и целые корпорации, коллективы, сообщества, делают эту подобные инициативы заметными, а значит более эффективными, полезными, значимыми. Социальная ответственность — это один из главных признаков современных, прогрессивных компаний. Мы благодарны команде Сбербанка, что они первыми коллективно поддержали эту инициативу и уверены, что иные корпорации тоже обратят на это внимание».

Гражданское движение «Быть героем просто» — движение, в котором активисты информируют граждан, переболевших коронавирусной инфекцией, о необходимости сдачи донорской крови, которая спасает жизни людям, каждый день поступающим в больницы с поражением легких, вызванных COVID-19. Подробная информация о движении размещена на www.covid34.ru



