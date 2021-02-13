Общество

Сбербанк в Волгограде присоединился к гражданскому движению «Быть героем просто»

Общество 13.02.2021 15:14 Новости компаний
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13.02.2021 15:14 Новости компаний


Сбербанк в Волгограде стал партнёром гражданского движения «Быть героем просто». Как сообщает ИА «Высота 102», сорок пять выздоровевших сотрудников банка стали донорами плазмы с антителами к COVID-19. 
В общей сложности региональная станция переливания крови приняла от сотрудников банка более 20 литров материала. Плазма с антителами к коронавирусной инфекции, как один из методов комплексной терапии, будет применяться для лечения заболевших пациентов в среднем и тяжелом состоянии, находящихся в стационарах. Перед донацией каждый сотрудник банка прошёл медицинский осмотр и сдал соответствующие анализы.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Сотрудники Сбербанка в Волгограде уже традиционно вовлекаются в региональные донорские акции. Для нас также было важно оказать поддержку и инициаторам движения «Быть героем просто», внеся свой вклад в пополнение банка крови для последующего спасения жизней нуждающихся. Донорами стали сотрудники разных подразделений регионального отделения банка, в том числе и работники контактного центра Сбербанка. Всех нас объединило большое желание помочь людям».    
Павел Коновалов, главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной центр крови»«За время работы инициативной группы гражданского движения «Быть героем просто», нам удалось значительно увеличить количество доноров антиковидной плазмы в нашем регионе. Сегодня к нему подключаются целые компании, предприятия, организации, проводят просветительскую работу в своем коллективе и организованными командами приходят на пункты сдачи крови. Первыми корпоративно присоединилась команда Сбербанка и более 60 сотрудников, которые перенесли COVID-19, стали донорами плазмы. В пропаганде донорства крови и привлечении людей к донорству неоценимую поддержку учреждениям службы крови оказывают общественные организации, профсоюзы и волонтеры. Не будет преувеличением, если я скажу, что без общественной поддержки донорства крови медицинские организации не справились бы с обеспечением компонентами крови».
Александра Сукиасян, член инициативной группы гражданского движения «Быть героем просто» в Волгоградской области«Это — важный сигнал для нашего гражданского движения «Быть героем просто». И важный сигнал для общества в целом. Тот факт, что присоединяются не только отдельные люди, но и целые корпорации, коллективы, сообщества, делают эту подобные инициативы заметными, а значит более эффективными, полезными, значимыми. Социальная ответственность — это один из главных признаков современных, прогрессивных компаний. Мы благодарны команде Сбербанка, что они первыми коллективно поддержали эту инициативу и уверены, что иные корпорации тоже обратят на это внимание».
Гражданское движение «Быть героем просто» — движение, в котором активисты информируют граждан, переболевших коронавирусной инфекцией,  о необходимости сдачи донорской крови, которая спасает жизни людям, каждый день поступающим в больницы с поражением легких, вызванных COVID-19. Подробная информация о движении размещена на www.covid34.ru

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