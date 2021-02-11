Везли на операцию, а умерла от ковида: в Волгоградской области не спасли 44-летнюю женщину

Общество 11.02.2021 14:30
0
11.02.2021 14:30
Стало известно еще о шестерых скончавшихся от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, среди жертв – 44-летняя жительница из Михайловки. Женщину сначала госпитализировали в волгоградскую больницу №25 с подозрением на хирургическую патологию. Однако в ходе обследования у нее выявили двустороннюю пневмонию и перевели в инфекционный госпиталь. В скорбном списке также 89-летний и 84-летний мужчины из Волгограда. 60-летний житель Камышина пробовал лечиться самостоятельно и обратился за медицинской помощью, когда ему стало совсем плохо, но спасти его не удалось. Также не пережили коронавирус еще двое престарелых жителей региона – 80-летняя женщина из Котовского района и 82-летний мужчина из Жирновского района. Всего в регионе уже 670 человек скончались от инфекции.
Между тем, коронавирус продолжает оставаться серьезной опасностью для жителей региона. За минувшие сутки еще 222 человека заразились ковидом. При этом вылечились 212 человек. Больше всего заболевших в возрастной категории от 50 до 64 лет.
Реклама
Скончался первый председатель Арбитражного суда Волгоградской области11.02.2021 11:53
Общество 11.02.2021 11:53
Под Волгоградом за 100 миллионов реконструируют очистные в проблемном селе11.02.2021 10:08
Общество 11.02.2021 10:08
Жителям Волгоградской области пообещали перерасчет за тепло11.02.2021 09:50
Общество 11.02.2021 09:50
«Это убийство»: волгоградцы не знают, как доползти на работу11.02.2021 09:26
Общество 11.02.2021 09:26
Депутаты Волгоградской облдумы изучат доходы бизнес-омбудсмена и ее мужа10.02.2021 17:05
Общество 10.02.2021 17:05
Самолет "Москва-Махачкала" совершил вынужденную посадку в Волгограде10.02.2021 15:39
Общество 10.02.2021 15:39
В Волгограде с УК взыскивают полмиллиона рублей за помятый деревом внедорожник10.02.2021 11:40
Общество 10.02.2021 11:40
Что-то с "Памятью" опять стало: волгоградское УФАС оштрафовало ритуальную фирму и ее директора10.02.2021 10:31
Общество 10.02.2021 10:31
«Был уже по пояс в кипятке»: выписанный из больницы волгоградский спасатель мечтает о возвращении на службу10.02.2021 08:43
Общество 10.02.2021 08:43
Дороги Волгограда всю ночь освобождали от ледяного панциря10.02.2021 08:03
Общество 10.02.2021 08:03
Фонд капремонта Волгоградской области получил добро на активизацию борьбы с должниками09.02.2021 19:51
Общество 09.02.2021 19:51
На скользкие улицы Волгограда вышли десятки единиц спецтехники09.02.2021 17:48
Общество 09.02.2021 17:48
Почтовые ящики волгоградцев завалили «хитрыми» листовками на тему ЖКХ09.02.2021 16:26
Общество 09.02.2021 16:26
В Волгоградской области коммунальщик уволен после скандала с падением ребенка в яму09.02.2021 16:15
Общество 09.02.2021 16:15
В Волгограде выставлены на продажу конфискованные ружья и пистолеты09.02.2021 15:35
Общество 09.02.2021 15:35
Реклама