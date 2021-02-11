Общество

Везли на операцию, а умерла от ковида: в Волгоградской области не спасли 44-летнюю женщину

Общество 11.02.2021 14:30
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11.02.2021 14:30


Стало известно еще о шестерых скончавшихся от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, среди жертв – 44-летняя жительница из Михайловки. Женщину сначала госпитализировали в волгоградскую больницу №25 с подозрением на хирургическую патологию. Однако в ходе обследования у нее выявили двустороннюю пневмонию и перевели в инфекционный госпиталь. В скорбном списке также 89-летний и 84-летний мужчины из Волгограда. 60-летний житель Камышина пробовал лечиться самостоятельно и обратился за медицинской помощью, когда ему стало совсем плохо, но спасти его не удалось. Также не пережили коронавирус еще двое престарелых жителей региона – 80-летняя женщина из Котовского района и 82-летний мужчина из Жирновского района. Всего в регионе уже 670 человек скончались от инфекции.
Между тем, коронавирус продолжает оставаться серьезной опасностью для жителей региона. За минувшие сутки еще 222 человека заразились ковидом. При этом вылечились 212 человек. Больше всего заболевших в возрастной категории от 50 до 64 лет. 

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