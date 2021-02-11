Смертельный обгон: такси с чеченскими номерами разбилось на трассе в Волгоградской области





Водитель такси погиб на месте, его пассажир в тяжелом состоянии был госпитализирован в результате ДТП на трассе "Сызрань - Саратов - Волгоград". Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова, авария произошла сегодня около 12:30 на 522 км трассы в Камышинском районе.

По предварительной информации, такси "Форд Фокус" с чеченскими номерами направлялось из Волгограда в сторону Камышина. Водитель вышел на обгон грузовика и на встречной полосе столкнулся с грузовой автомашиной. После столкновения, с такси также столкнулась грузовая автомашина, которую водитель "Форда" пытался обогнать.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и экипажи ДПС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



