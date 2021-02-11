Происшествия

Смертельный обгон: такси с чеченскими номерами разбилось на трассе в Волгоградской области

Происшествия 11.02.2021 13:45
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11.02.2021 13:45


Водитель такси погиб на месте, его пассажир в тяжелом состоянии был госпитализирован в результате ДТП на трассе "Сызрань - Саратов - Волгоград". Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова, авария произошла сегодня около 12:30 на 522 км трассы в Камышинском районе.
По предварительной информации, такси "Форд Фокус" с чеченскими номерами направлялось из Волгограда в сторону Камышина. Водитель вышел на обгон грузовика и на встречной полосе столкнулся с грузовой автомашиной. После столкновения, с такси также столкнулась грузовая автомашина, которую водитель "Форда" пытался обогнать. 
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и экипажи ДПС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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