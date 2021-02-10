В СберБанк Онлайн теперь можно обменять паи ПИФов

Экономика 10.02.2021 13:17 Новости компаний
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10.02.2021 13:17 Новости компаний
В СберБанк Онлайн появилась возможность обменивать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов) Сбер Управление Активами. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, для этого нужно в разделе «Инвестиции и пенсии» выбрать приобретённый ПИФ, паи которого вы хотите обменять на другие, нажать на кнопку «Обменять» в карточке продукта и следовать инструкциям.
"Клиентам больше не нужно погашать паи одного фонда, а затем покупать паи другого при желании сменить стратегию инвестирования. Теперь обмен можно осуществить напрямую в СберБанк Онлайн. Эта операция бесплатна и более выгодна для клиентов: при обмене паёв не возникает дохода, следовательно, не нужно платить налог с полученной прибыли, обязательный при погашении", - отметил Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка.
Обмен паёв обычно производится в течение трёх рабочих дней. В частности, это связано с тем, что стоимость пая рассчитывается в конце рабочего дня после завершения торгов на российской и иностранных биржах. После этого производится конвертация паёв и их зачисление на счёт клиента.
Ранее пользователям СберБанк Онлайн стала доступна возможность приобрести и погасить паи 18 открытых ПИФов, открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) с готовой стратегией, а также вложиться в стратегии доверительного управления от Сбер Управление Активами. Для этого нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать один из предложенных продуктов.
Напомним, паевые фонды — это доступный способ вложения денег в ценные бумаги с помощью профессиональных управляющих с возможностью получения большего дохода, чем по вкладам. Вложения в такие фонды удобны для тех, кто не готов самостоятельно принимать инвестиционные решения из-за недостатка времени или опыта. Минимальный порог вложений в ПИФы — 1000 рублей.
При этом вкладывать деньги в ПИФы дистанционно выгоднее, чем в отделениях: при покупке паёв открытых ПИФов в СберБанк Онлайн отменена комиссия за вход (надбавка) в размере 1% от суммы инвестирования.
Подробная информация о продуктах управляющей компании и условиях инвестирования — во вкладках соответствующих продуктов в СберБанк Онлайн и на сайте Сбер Управление Активами.
Фото ru.freepik.com
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