Дороги Волгограда всю ночь освобождали от ледяного панциря

Общество 10.02.2021 08:03
0
10.02.2021 08:03
Свыше 80 единиц дорожно-коммунальной техники устраняли последствия снегопада и ледяного дождя в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, работы во всех районах велись в течение всей ночи. В уборке было задействовано более 80 единицы спецтехники, в том числе 55 комбинированных дорожных машин. К утру значительная часть дорожной сети была очищена от снега и обработана песко-соляной смесью.
В первую очередь работы по очистке от снега и наледи были организованы на основных магистралях, затем специалисты переместились на второстепенные дороги. За прошедшую ночь и утро было отсыпано 1300 тонн песко-соляной смеси. Нанесение противогололедных реагентов производится исходя из погодных условий.
С раннего утра работы велись также и на пешеходных зонах, тротуарах, остановках общественного транспорта - эти территории очищаются от гололедицы и обрабатываются противогололедными материалами, чтобы сделать площадки более безопасными для пассажиров, ожидающих общественный транспорт. В случае ухудшения погодных условий дорожные и коммунальные службы готовы увеличить количество бригад.
Реклама
Что-то с "Памятью" опять стало: волгоградское УФАС оштрафовало ритуальную фирму и ее директора10.02.2021 10:31
Общество 10.02.2021 10:31
«Был уже по пояс в кипятке»: выписанный из больницы волгоградский спасатель мечтает о возвращении на службу10.02.2021 08:43
Общество 10.02.2021 08:43
Фонд капремонта Волгоградской области получил добро на активизацию борьбы с должниками09.02.2021 19:51
Общество 09.02.2021 19:51
На скользкие улицы Волгограда вышли десятки единиц спецтехники09.02.2021 17:48
Общество 09.02.2021 17:48
Почтовые ящики волгоградцев завалили «хитрыми» листовками на тему ЖКХ09.02.2021 16:26
Общество 09.02.2021 16:26
В Волгоградской области коммунальщик уволен после скандала с падением ребенка в яму09.02.2021 16:15
Общество 09.02.2021 16:15
В Волгограде выставлены на продажу конфискованные ружья и пистолеты09.02.2021 15:35
Общество 09.02.2021 15:35
Метель и крепкий мороз: зимняя погода продержится в Волгоградской области недолго09.02.2021 08:02
Общество 09.02.2021 08:02
Глава Волгограда: об оторванных головах, свободном небе и мягком трамвае08.02.2021 20:32
Общество 08.02.2021 20:32
«Все там будем»: глава Волгограда вышел в свет после слухов о заболевании коронавирусом08.02.2021 17:03
Общество 08.02.2021 17:03
Четыре очага бешенства ликвидируют в Волгоградской области08.02.2021 15:29
Общество 08.02.2021 15:29
Помощник для студентов: эксперты Сбера рассказали о финансовых и цифровых сервисах компании08.02.2021 15:14
Общество 08.02.2021 15:14
В Волгоградской области подсчитали количество аварийных домов08.02.2021 14:54
Общество 08.02.2021 14:54
«ЕвроХим-ВолгаКалий» позаботился о детях08.02.2021 12:50
Общество 08.02.2021 12:50
О "Школьном кафе" поговорили открыто и неформально08.02.2021 10:42
Общество 08.02.2021 10:42
Реклама