Дороги Волгограда всю ночь освобождали от ледяного панциря





Свыше 80 единиц дорожно-коммунальной техники устраняли последствия снегопада и ледяного дождя в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, работы во всех районах велись в течение всей ночи. В уборке было задействовано более 80 единицы спецтехники, в том числе 55 комбинированных дорожных машин. К утру значительная часть дорожной сети была очищена от снега и обработана песко-соляной смесью.

В первую очередь работы по очистке от снега и наледи были организованы на основных магистралях, затем специалисты переместились на второстепенные дороги. За прошедшую ночь и утро было отсыпано 1300 тонн песко-соляной смеси. Нанесение противогололедных реагентов производится исходя из погодных условий.

С раннего утра работы велись также и на пешеходных зонах, тротуарах, остановках общественного транспорта - эти территории очищаются от гололедицы и обрабатываются противогололедными материалами, чтобы сделать площадки более безопасными для пассажиров, ожидающих общественный транспорт. В случае ухудшения погодных условий дорожные и коммунальные службы готовы увеличить количество бригад.



