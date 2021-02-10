Общество

Дороги Волгограда всю ночь освобождали от ледяного панциря

Общество 10.02.2021 08:03
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10.02.2021 08:03


Свыше 80 единиц дорожно-коммунальной техники устраняли последствия  снегопада и ледяного дождя в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, работы во всех районах велись в течение всей ночи.  В уборке было задействовано более 80 единицы спецтехники, в том числе 55 комбинированных дорожных машин. К  утру значительная часть дорожной сети была очищена от снега и обработана песко-соляной смесью.
В первую очередь работы по очистке от снега и наледи были организованы на основных магистралях, затем специалисты переместились на второстепенные дороги. За прошедшую ночь и утро было отсыпано 1300 тонн песко-соляной смеси. Нанесение противогололедных реагентов производится исходя из погодных условий.
С раннего утра работы велись также и на пешеходных зонах, тротуарах, остановках общественного транспорта - эти территории очищаются от гололедицы и обрабатываются противогололедными материалами, чтобы сделать площадки более безопасными для пассажиров, ожидающих общественный транспорт. В случае ухудшения погодных условий дорожные и коммунальные службы готовы увеличить количество бригад.

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