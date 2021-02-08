Московский бизнесмен останется в колонии за аферу при ремонте Волжской ГЭС

Расследования 08.02.2021 16:18
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08.02.2021 16:18
Московскому бизнесмену не удалось оспорить решение Волжского городского суда, отправившего его в колонию общего режима на пять лет. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 57-летний Сергей Арещенко, заместитель гендиректора коммерческой организации, осуществляющей строительный контроль за ремонтом гидротехнического сооружения, обвинялся в коммерческом подкупе в крупном размере. Имея право подписи актов выполненных работ, Арещенко в начале февраля 2020 года потребовал от подрядчика передать ему полмиллиона рублей за беспрепятственную приемку проведенных работ. В конце февраля после получения требуемой суммы в рамках оперативных мероприятий, проходивших под контролем сотрудников правоохранительных органов, он был задержан.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.
Вину в содеянном Арещенко не признал, оспорил приговор в апелляционном порядке и просив суд вынести оправдательный приговор.
Однако Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона о законности и справедливости приговора суда первой инстанции в отношении Арещенко, оставив его без изменения. Приговор вступил в законную силу. Как стало известно ИА «Высота 102», организация, в которой работал Сергей Арещенко, контролировал ход ремонтных работ на Волжской ГЭС.
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