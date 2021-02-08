«ЕвроХим-ВолгаКалий» позаботился о детях

Общество 08.02.2021 12:50 Новости компаний
0
08.02.2021 12:50 Новости компаний
Предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий», которое строит в Котельниковском районе Волгоградской области современный комбинат по добыче и переработке калийных солей Гремячинского месторождения, оказало помощь детскому саду «Сказка», поставив необходимую мебель.
Детский сад «Сказка», построенный «ЕвроХим-ВолгаКалием» в рамках реализации большой программы по обеспечению семей сотрудников жильем и необходимой социальной инфраструктурой, открылся в начале 2020 года. За это время сотрудники комбината, воспитанники и администрация дошкольного учреждения наладили дружеские отношения.
Напомним, в канун Нового года добровольцы ГОКа под эгидой волонтерского движения «МЫВМЕСТЕ» поздравили малышей с праздником и вручили им радиосистему для занятий музыкой и пением. Тогда выяснилось, что детскому саду не хватает дополнительных кроваток для дневного отдыха детей. И вот уже в начале 2021 года в детсаду появились шесть новых красивых трёхъярусных кроваток.
Как сообщает ИА «Высота 102», не только этот, но и предыдущие подарки были приобретены исключительно на личные средства коллектива ГОКа. Сотрудники с радостью принимают участие в благотворительных акциях для подшефного детского сада, который стал вторым домом для их детей и других маленьких котельниковцев.
«Мы очень благодарны всем сотрудникам предприятия за особое внимание к нашему детскому саду. Руководители ГОКа всегда прислушиваются к нашим пожеланиям. Приобретение трехъярусных кроваток для малышей было для нас давней мечтой, которая может быть и не исполнилась бы без поддержки «ЕвроХим-ВолгаКалия», - говорит заведующая детским садом Елена Хамзина. – Желаю всему коллективу комбината новых производственных успехов и всего самого доброго!».
Напомним, что «МХК «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко отмечает двадцатилетний юбилей. Поэтому 2021-й объявлен в компании годом двадцати добрых дел. И помощь детскому саду «Сказка» входит в согласованный с администрациями района и города график благотворительных акций «ЕвроХима».
Реклама
Депутатам Волгоградской облдумы запретят иметь помощников из числа родственников08.02.2021 12:19
Общество 08.02.2021 12:19
О "Школьном кафе" поговорили открыто и неформально08.02.2021 10:42
Общество 08.02.2021 10:42
Смягчение ограничений по COVID-19 ожидает Волгоградскую область08.02.2021 10:23
Общество 08.02.2021 10:23
В Волгограде колледжи и техникумы возвращаются к очному обучению08.02.2021 10:02
Общество 08.02.2021 10:02
Судебные баталии вокруг магазина у главной площади Волгограда идут третий год07.02.2021 20:31
Общество 07.02.2021 20:31
«Меняю на трактор»: в Волгоградской области в массовом порядке распродаются рестораны и кафе07.02.2021 16:58
Общество 07.02.2021 16:58
В Волгоградской области бомж после тройного поджога обрел казенный дом07.02.2021 13:06
Общество 07.02.2021 13:06
От коронавируса в Волгоградской области умерли еще шесть человек07.02.2021 11:57
Общество 07.02.2021 11:57
Ледяной ветер «пропишется» в Волгоградской области до начала недели07.02.2021 09:11
Общество 07.02.2021 09:11
В Волгоградской области сокращают ковидные стационары06.02.2021 20:01
Общество 06.02.2021 20:01
В Волгоградской области зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса06.02.2021 13:36
Общество 06.02.2021 13:36
«Не хочу с ними общаться»: дочь погибшей волгоградской пенсионерки отказалась принимать извинения Росгвардии06.02.2021 13:29
Общество 06.02.2021 13:29
"Слонов водили?": на Центральной набережной в Волгограде закрыли детскую площадку06.02.2021 12:49
Общество 06.02.2021 12:49
Ушедшего в отставку главу района в Волгоградской области заменит женщина06.02.2021 10:38
Общество 06.02.2021 10:38
Волгоградцы помогли чиновникам найти нелегальный киоск в камышах06.02.2021 08:47
Общество 06.02.2021 08:47
Реклама