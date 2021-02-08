«ЕвроХим-ВолгаКалий» позаботился о детях





Предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий», которое строит в Котельниковском районе Волгоградской области современный комбинат по добыче и переработке калийных солей Гремячинского месторождения, оказало помощь детскому саду «Сказка», поставив необходимую мебель.

Детский сад «Сказка», построенный «ЕвроХим-ВолгаКалием» в рамках реализации большой программы по обеспечению семей сотрудников жильем и необходимой социальной инфраструктурой, открылся в начале 2020 года. За это время сотрудники комбината, воспитанники и администрация дошкольного учреждения наладили дружеские отношения.

Напомним, в канун Нового года добровольцы ГОКа под эгидой волонтерского движения «МЫВМЕСТЕ» поздравили малышей с праздником и вручили им радиосистему для занятий музыкой и пением. Тогда выяснилось, что детскому саду не хватает дополнительных кроваток для дневного отдыха детей. И вот уже в начале 2021 года в детсаду появились шесть новых красивых трёхъярусных кроваток.

Как сообщает ИА «Высота 102», не только этот, но и предыдущие подарки были приобретены исключительно на личные средства коллектива ГОКа. Сотрудники с радостью принимают участие в благотворительных акциях для подшефного детского сада, который стал вторым домом для их детей и других маленьких котельниковцев.

«Мы очень благодарны всем сотрудникам предприятия за особое внимание к нашему детскому саду. Руководители ГОКа всегда прислушиваются к нашим пожеланиям. Приобретение трехъярусных кроваток для малышей было для нас давней мечтой, которая может быть и не исполнилась бы без поддержки «ЕвроХим-ВолгаКалия», - говорит заведующая детским садом Елена Хамзина. – Желаю всему коллективу комбината новых производственных успехов и всего самого доброго!».

Напомним, что «МХК «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко отмечает двадцатилетний юбилей. Поэтому 2021-й объявлен в компании годом двадцати добрых дел. И помощь детскому саду «Сказка» входит в согласованный с администрациями района и города график благотворительных акций «ЕвроХима».



