В Волгограде колледжи и техникумы возвращаются к очному обучению





Колледжи и техникумы Волгоградской области возвращаются к очному обучению. Такое решение сегодня принято региональным оперштабом на основании рекомендаций главного санитарного врача области, сообщает ИА «Высота 102».

Как прозвучало на заседании, в последнее время ежедневное количество выздоровевших жителей региона стабильно превышает число заболевших COVID-19. Также наблюдается снижение уровня заболеваемости внебольничными пневмониями. Минувшей осенью показатель превышал среднемноголетнюю норму в 12 раз, сейчас – в три раза.

В целом по Волгоградской области, как отмечают специалисты, достигнуто снижение скорости и уровня заболеваемости. Свободным остается порядка 50% развернутого коечного фонда.

В муниципальных образованиях региона развернуто 36 стационарных прививочных центров, работают восемь мобильных бригад. Всего в Волгоградскую область поступило свыше 45 тысяч доз вакцины. Уже привито порядка 20 тысяч жителей Волгоградской области.

Ситуация может осложниться с учетом сезонного роста числа простудных заболеваний и увеличения числа социальных контактов.



