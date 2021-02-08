В Волгограде колледжи и техникумы возвращаются к очному обучению

Общество 08.02.2021 10:02
0
08.02.2021 10:02
Колледжи и техникумы Волгоградской области возвращаются к очному обучению. Такое решение сегодня принято региональным оперштабом на основании рекомендаций главного санитарного врача области, сообщает ИА «Высота 102».
Как прозвучало на заседании, в последнее время ежедневное количество выздоровевших жителей региона стабильно превышает число заболевших COVID-19. Также наблюдается снижение уровня заболеваемости внебольничными пневмониями. Минувшей осенью показатель превышал среднемноголетнюю норму в 12 раз, сейчас – в три раза.
В целом по Волгоградской области, как отмечают специалисты, достигнуто снижение скорости и уровня заболеваемости. Свободным остается порядка 50% развернутого коечного фонда.
В муниципальных образованиях региона развернуто 36 стационарных прививочных центров, работают восемь мобильных бригад. Всего в Волгоградскую область поступило свыше 45 тысяч доз вакцины. Уже привито порядка 20 тысяч жителей Волгоградской области.
Ситуация может осложниться с учетом сезонного роста числа простудных заболеваний и увеличения числа социальных контактов.
Реклама
«ЕвроХим-ВолгаКалий» позаботился о детях08.02.2021 12:50
Общество 08.02.2021 12:50
Депутатам Волгоградской облдумы запретят иметь помощников из числа родственников08.02.2021 12:19
Общество 08.02.2021 12:19
О "Школьном кафе" поговорили открыто и неформально08.02.2021 10:42
Общество 08.02.2021 10:42
Смягчение ограничений по COVID-19 ожидает Волгоградскую область08.02.2021 10:23
Общество 08.02.2021 10:23
Судебные баталии вокруг магазина у главной площади Волгограда идут третий год07.02.2021 20:31
Общество 07.02.2021 20:31
«Меняю на трактор»: в Волгоградской области в массовом порядке распродаются рестораны и кафе07.02.2021 16:58
Общество 07.02.2021 16:58
В Волгоградской области бомж после тройного поджога обрел казенный дом07.02.2021 13:06
Общество 07.02.2021 13:06
От коронавируса в Волгоградской области умерли еще шесть человек07.02.2021 11:57
Общество 07.02.2021 11:57
Ледяной ветер «пропишется» в Волгоградской области до начала недели07.02.2021 09:11
Общество 07.02.2021 09:11
В Волгоградской области сокращают ковидные стационары06.02.2021 20:01
Общество 06.02.2021 20:01
В Волгоградской области зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса06.02.2021 13:36
Общество 06.02.2021 13:36
«Не хочу с ними общаться»: дочь погибшей волгоградской пенсионерки отказалась принимать извинения Росгвардии06.02.2021 13:29
Общество 06.02.2021 13:29
"Слонов водили?": на Центральной набережной в Волгограде закрыли детскую площадку06.02.2021 12:49
Общество 06.02.2021 12:49
Ушедшего в отставку главу района в Волгоградской области заменит женщина06.02.2021 10:38
Общество 06.02.2021 10:38
Волгоградцы помогли чиновникам найти нелегальный киоск в камышах06.02.2021 08:47
Общество 06.02.2021 08:47
Реклама