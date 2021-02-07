



К 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно за применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья, приговорена жительница Иловлинского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление областного суда, жалоба ее защитника на приговор была оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Судом установлено, что гражданка Пашинина напала на представителя власти в служебном кабинете участкового пункта полиции, куда ее доставили вместе с супругом за нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Женщине не понравилось, что полицейский начал составлять административный протокол. Дебоширка ударила участкового уполномоченного кулаком в грудь, затем схватила его за форменную рубашку так, что оторвалась пуговица.

Вынесенный Иловлинским районным судом приговор селянка посчитала слишком суровым. Ее адвокат просил назначить ей с применением ст. 64 УК РФ более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление. Защитник пояснял, что подсудимая воспитывает маленького ребенка, признала вину, раскаялась, имеет положительные характеристики, на учете у нарколога и психолога не состоит.

Государственный обвинитель заявил, что считает вынесенный жительнице Иловлинского района приговор законным и обоснованным.

Волгоградский областной суд, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, пришел к выводу, что районный суд верно квалифицировал действия подсудимый и вынес ей законный и справедливый приговор.



