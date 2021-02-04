Происшествия 04.02.2021 11:32
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04.02.2021 11:32
В Михайловке 31-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после попытки поджечь магазин. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне вечером. Женщина-продавец сетевого магазина почувствовала запах гари, выскочила на улицу и увидела, как горит пластиковый сайдинг здания. Она заметила убегающего мужчину, но смогла самостоятельно потушить пламя.
Полицейские установили личность поджигателя и задержали его. Им оказался местный житель. Он сознался в содеянном и пояснил, что его супруга и близкие родственники работали в этом магазине и периодически жаловались на плохое отношение к работникам со стороны владельца торговой точки, в связи с чем им пришлось уволиться. Желая отомстить за несправедливость, подозреваемый решил поджечь здание магазина.
В отношении мужчины следователями отдела МВД России по г. Михайловке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Покушение на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога». За содеянное подозреваемому грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
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