В Волгоградской области коронавирус унес жизни еще пятерых человек





В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 232 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе. Накануне, напомним, в регионе было 237 подобных случаев. Больше всего заболевших вновь в Волгограде - 106 случаев. На втором месте по этому показателю - Михайловский район (26 случаев), в Николаевском - (18 случаев). А вот в Волжском выявили всего 8 новых больных.

При этом количество скончавшихся от коронавируса в Волгоградской области продолжает увеличиваться. Так, за минувшие сутки стало известно о смертях еще пятерых человек. Среди жертв ковида – 64-летний волгоградец, 46-летний житель Камышинского района, 56-летний житель Городищенского района, 57-летний мужчина из Калачевского района и 66-летняя женщина из Урюпинска. Всего в регионе уже 619 человек скончались от вируса.







