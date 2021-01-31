В Волгограде на митинг пришел рыцарь в доспехах











Рыцарские доспехи под пуховиком оказались у одного из задержанных на сегодняшнем митинге в Волгограде. Дерзкое поведение молодого человека привлекло внимание правоохранителей, которые доставили активиста в отдел полиции, сообщает ИА «Высота 102».

При ходьбе одежда участника акции громко звенела. Каково же было удивление сотрудников правопорядка, когда они увидели, насколько серьезно задержанный подготовился к мероприятию. На его теле был рыцарский жилет, на плечах - металлические латы, на ногах – наколенники. Прогуливался «айвенго» в компании своих друзей, некоторым из которых, судя по видео, явно нет 18 лет.

Зачем «рыцарю» понадобилось снаряжение и как он собирался его сегодня применять - предстоит выяснить правоохранителям.

Напомним, сегодняшняя акция протеста в Волгограде продлилась около 20 минут. На площадь Ленина пришли всего несколько десятков человек, из которых около половины - журналисты и правоохранители. Когда число собравшихся стало увеличиваться, то оперативно подъехали автозаки и автобусы, из которых вышли больше сотни полицейских и сотрудников ОМОНа. В считанные минуты задержанных «расфасовали» по автозакам и увезли. В течение полутора часов, начиная с полудня, в центре города было перекрыто движение транспорта по проспекту Ленина. В это время силовики продолжали задерживать оставшихся активистов, которые мелкими группами направлялись в сторону администрации региона.



