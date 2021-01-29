Волгоградская область попала в ТОП-20 регионов по теме нацпроектов





Волгоградская область вошла в ТОП-20 регионов по упоминаемости в СМИ на тему реализации нацпроектов. Исследование провела "Медиалогия". Из 85 субъектов страны Волгоградская область заняла 19-ое место, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на компанию. Замыкает двадцатку Пермский край.

Кроме Краснодарского края и Волгоградской области ни один из шести регионов ЮФО в ТОП-20 "Медиалогии" больше не попал. Аналитики учитывали публикации журналистов в контексте указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

На первом месте по цитируемости - Краснадарский край, следом за которым идут Татарстан и Нижегородская область. В пятерку лидеров также вошли Башкортостан и Московская область. Санкт-Петербург занял 9-ую строчку, Москва расположилась на 13-ой позиции.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

В ближайшие три года на реализацию национальных проектов в Волгоградской области планируется направить порядка 78 млрд рублей. В частности, должны быть построены пять детсадов и три школы, комплекс гидротехнических сооружений по дополнительному обводнению реки Ахтуба, а также проведен ремонт Центрального универмага, НЭТа, ЦКЗ и других объектов.



