Волгоградская область попала в ТОП-20 регионов по теме нацпроектов

Общество 29.01.2021 20:15
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29.01.2021 20:15
Волгоградская область вошла в ТОП-20 регионов по упоминаемости в СМИ на тему реализации нацпроектов. Исследование провела "Медиалогия". Из 85 субъектов страны Волгоградская область заняла 19-ое место, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на компанию. Замыкает двадцатку Пермский край.
Кроме Краснодарского края и Волгоградской области ни один из шести регионов ЮФО в ТОП-20 "Медиалогии" больше не попал. Аналитики учитывали публикации журналистов в контексте указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
На первом месте по цитируемости - Краснадарский край, следом за которым идут Татарстан и Нижегородская область. В пятерку лидеров также вошли Башкортостан и Московская область. Санкт-Петербург занял 9-ую строчку, Москва расположилась на 13-ой позиции.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
В ближайшие три года на реализацию национальных проектов в Волгоградской области планируется направить порядка 78 млрд рублей. В частности, должны быть построены пять детсадов и три школы, комплекс гидротехнических сооружений по дополнительному обводнению реки Ахтуба, а также проведен ремонт Центрального универмага, НЭТа, ЦКЗ и других объектов.
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