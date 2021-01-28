Глава сети волгоградских офисов сотовой связи «сливала» данные о звонках пользователей



Директор сети офисов мобильной компании в Волгограде предстанет перед судом за нарушение тайны телефонных переговоров и неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело передано в суд. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

По версии следствия, на протяжении двух лет она пользовалась своим служебным положением и без согласия абонентов получала их данные о телефонных переговорах, в том числе детализации звонков. Полученную информацию она копировала на свой мобильный телефон и отправляла сообщнику за денежное вознаграждение. Такие сведения она получила по телефонным звонкам пользователей 40 абонентских номеров, считает следствие.