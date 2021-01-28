Происшествия

Глава сети волгоградских офисов сотовой связи «сливала» данные о звонках пользователей

Происшествия 28.01.2021 17:47
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28.01.2021 17:47


Директор сети офисов мобильной компании в Волгограде предстанет перед судом за нарушение тайны телефонных переговоров и неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело передано в суд. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
По версии следствия, на протяжении двух лет она пользовалась своим служебным положением и без согласия абонентов получала их данные о телефонных переговорах, в том числе детализации звонков. Полученную информацию она копировала на свой мобильный телефон и отправляла сообщнику за денежное вознаграждение. Такие сведения она получила по телефонным звонкам пользователей 40 абонентских номеров, считает следствие.
Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда утвердила обвинительное заключение по статьям 138 (нарушение тайны телефонных переговоров граждан с использованием своего служебного положения) и статьей 274.1 (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации с использованием служебного положения). Свою вину обвиняемая полностью признала. В отношении ее сообщника также возбуждено уголовное дело,  которое сейчас находится на стадии расследования.

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