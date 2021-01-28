Глава сети волгоградских офисов сотовой связи «сливала» данные о звонках пользователей

Директор сети офисов мобильной компании в Волгограде предстанет перед судом за нарушение тайны телефонных переговоров и неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело передано в суд. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
Происшествия 28.01.2021 17:47
0
28.01.2021 17:47
Директор сети офисов мобильной компании в Волгограде предстанет перед судом за нарушение тайны телефонных переговоров и неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело передано в суд. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
Директор сети офисов мобильной компании в Волгограде предстанет перед судом за нарушение тайны телефонных переговоров и неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело передано в суд. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
По версии следствия, на протяжении двух лет она пользовалась своим служебным положением и без согласия абонентов получала их данные о телефонных переговорах, в том числе детализации звонков. Полученную информацию она копировала на свой мобильный телефон и отправляла сообщнику за денежное вознаграждение. Такие сведения она получила по телефонным звонкам пользователей 40 абонентских номеров, считает следствие.
Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда утвердила обвинительное заключение по статьям 138 (нарушение тайны телефонных переговоров граждан с использованием своего служебного положения) и статьей 274.1 (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации с использованием служебного положения). Свою вину обвиняемая полностью признала. В отношении ее сообщника также возбуждено уголовное дело, которое сейчас находится на стадии расследования.
Реклама
Волгоград вечером из-за аварий сковали «капитальные» пробки28.01.2021 19:04
Происшествия 28.01.2021 19:04
В Волгограде нашли подпольный нефтезавод (ВИДЕО)28.01.2021 17:00
Происшествия 28.01.2021 17:00
Селянин в Волгоградской области нарубил клёнов на уголовное дело28.01.2021 13:48
Происшествия 28.01.2021 13:48
В Волгоградской области мужчина сгорел из-за печки27.01.2021 09:40
Происшествия 27.01.2021 09:40
«Я тебе морду набью!»: волгоградские водители весело отметили праздник (ВИДЕО)26.01.2021 14:35
Происшествия 26.01.2021 14:35
Покусавший сотрудника ДПС волгоградец загладит вину деньгами26.01.2021 13:53
Происшествия 26.01.2021 13:53
В Волгограде мать двоих детей стала бомжом из-за судебного пристава26.01.2021 12:25
Происшествия 26.01.2021 12:25
Азартная волгоградка перевела мошеннику миллион для игры на курсе криптовалют26.01.2021 12:04
Происшествия 26.01.2021 12:04
Под Волгоградом иномарка сбила 9-летнюю школьницу26.01.2021 09:58
Происшествия 26.01.2021 09:58
«Кто здесь старший?»: пьяный за рулем «Mitsubishi» протаранил машину ДПС Волгограда25.01.2021 18:57
Происшествия 25.01.2021 18:57
Жуткая смерть: рабочего намотало на конвейер в Волгоградской области25.01.2021 17:38
Происшествия 25.01.2021 17:38
Впечаталась в автогрейдер: пять человек ранены в ДТП с маршруткой в Волгоградской области25.01.2021 14:01
Происшествия 25.01.2021 14:01
ФСБ и Росгвардия прервали азартную игру в Волгограде25.01.2021 12:45
Происшествия 25.01.2021 12:45
Раздался хлопок: в девятиэтажке Волгограда воспламенились электрощитки на нескольких этажах25.01.2021 09:06
Происшествия 25.01.2021 09:06
Женщина-водитель на «Инфинити» сбила пешехода в центре Волгограда24.01.2021 09:50
Происшествия 24.01.2021 09:50
Реклама