МВД России оценило труд медсестры из Волгограда

Общество 28.01.2021 10:26
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28.01.2021 10:26
Медсестра медико-санитарной части поликлиники №1 МВД России по Волгоградской области Екатерина Апакина награждена почетной грамотой Министра внутренних дел. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, самоотверженную работу Екатерины Апакиной в период пандемии оценил Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев. Сама Екатерина скромно отмечает, что такая высокая оценка - это заслуга всего коллектива медико-санитарной части.
Почетную грамоту Министра внутренних дел ей вручил начальник регионального главка МВД Александр Кравченко.
Торжественная церемония награждения сотрудников и работников ведомственных медицинских организаций прошла в режиме видеоконференцсвязи.
"Вы, как настоящие герои, с риском для себя боролись и продолжаете бороться за жизнь и здоровье наших коллег", - сказал Владимир Колокольцев, отметив работу врачей, медсестер и младшего персонала.
Всего награды получили 26 сотрудников и работников медицинских организаций системы МВД России.
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