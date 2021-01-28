МВД России оценило труд медсестры из Волгограда





Медсестра медико-санитарной части поликлиники №1 МВД России по Волгоградской области Екатерина Апакина награждена почетной грамотой Министра внутренних дел. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, самоотверженную работу Екатерины Апакиной в период пандемии оценил Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев. Сама Екатерина скромно отмечает, что такая высокая оценка - это заслуга всего коллектива медико-санитарной части.

Почетную грамоту Министра внутренних дел ей вручил начальник регионального главка МВД Александр Кравченко.

Торжественная церемония награждения сотрудников и работников ведомственных медицинских организаций прошла в режиме видеоконференцсвязи.

"Вы, как настоящие герои, с риском для себя боролись и продолжаете бороться за жизнь и здоровье наших коллег", - сказал Владимир Колокольцев, отметив работу врачей, медсестер и младшего персонала.

Всего награды получили 26 сотрудников и работников медицинских организаций системы МВД России.



