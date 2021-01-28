В Волгоградской области подскочили цены на морковь и колбасы

Общество 28.01.2021 10:04
0
28.01.2021 10:04
Всего за неделю сразу на 6% подорожала морковь в магазинах Волгоградской области — цена килограмма по статистике составляет 30,14 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, на 2% выросла стоимость подсолнечного масла (124,16 рублей), полукопченой и варено-копченой колбасы (423,94 рубля), а также пшеничной муки (25,17 рублей). При этом стоимость лука, которая до этого планомерно росла на протяжении нескольких недель, наконец, снизилась на 3% - до 20,94 за килограмм. Подешевел на 4% и черный байховый чай - 701,28 рублей за килограмм.
Реклама
В Волгограде живущую на пособия мать посчитали богачкой28.01.2021 15:42
Общество 28.01.2021 15:42
Свежие ямы окружают: мост через ВДСК в Волгограде вновь будут латать28.01.2021 15:05
Общество 28.01.2021 15:05
Новый асфальт в Ворошиловском районе Волгограда «убила» капризная зима28.01.2021 13:39
Общество 28.01.2021 13:39
Удаленка, до свидания!: в Волгоградской области студентов возвращают в вузы28.01.2021 13:11
Общество 28.01.2021 13:11
МВД России оценило труд медсестры из Волгограда28.01.2021 10:26
Общество 28.01.2021 10:26
В Волгограде объявлены торги по питанию в детсадах на 1 млрд рублей28.01.2021 08:48
Общество 28.01.2021 08:48
Волгоградские депутаты собираются в вояж по собачьим приютам27.01.2021 20:29
Общество 27.01.2021 20:29
Прокурор Волгоградской области предлагает защитить обманутых владельцев банковских карт27.01.2021 16:55
Общество 27.01.2021 16:55
«8 часов не могли остановить кровь»: в Волгограде бездомная собака покусала школьницу27.01.2021 16:12
Общество 27.01.2021 16:12
Институты ФСБ России набирают в Волгограде и области будущих пограничников27.01.2021 12:50
Общество 27.01.2021 12:50
В Волгограде хозяин столовой «Чё? Харчо» наворовал воды на 330 тысяч рублей27.01.2021 12:21
Общество 27.01.2021 12:21
ВТБ и «Ростелеком» обеспечат проход на ВТБ Арену по биометрии27.01.2021 12:18
Общество 27.01.2021 12:18
Мокрый снег, дождь и туман: на трассах в Волгоградской области ждут непогоду27.01.2021 11:25
Общество 27.01.2021 11:25
Губернатор ждет открытия «интересного» ФОКа под Волгоградом до 1 мая27.01.2021 11:07
Общество 27.01.2021 11:07
В Волгограде пресекли продажу "липовых" справок об отсутствии COVID-1927.01.2021 11:01
Общество 27.01.2021 11:01
Реклама