Общество

Губернатор ждет открытия «интересного» ФОКа под Волгоградом до 1 мая

Общество 27.01.2021 11:07
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27.01.2021 11:07


Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Краснослободске должны сдать в эксплуатацию до 1 мая. Об этом сегодня в ходе визита на строительный объект заявил губернатор Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». 
ФОК, который возводится в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров рассчитан на 60 посещений в смену.

В одноэтажном здании есть тренажерный зал и зал для игровых видов спорта, раздевалки с санузлами и душевыми, медблок и тренерские. В настоящее время учреждение, вошедшее в состав Волгоградской спортивной школы олимпийского резерва, проходит процедуру лицензирования. 
«Мы находимся на очень интересном и важном объекте. Таких у нас еще не было. Это большой ФОК, он отличается своей масштабностью. Нам было очень важно здесь его построить с тем, чтобы впоследствии распространить этот опыт на другие районы области. Все работы в первом квартале этого года будут заверены. Я уверен, что спорткомплекс будет востребован, в  нем будут заниматься  дети из спортивных и общеобразовательных школ», - отметил Андрей Бочаров.  По словам руководителя области, на данном строительном объекте возникли проблемные моменты, связанные с вопросами безопасности, но они в ближайшее время будут устранены.
Бочаров напомнил о том, что профессиональное сообщество поддержало предложение присваивать таким объектам имена заслуженных спортсменов и тренеров Волгоградской области. Новый ФОК не станет исключением. Чье имя получит данный комплекс – пока неизвестно, но эта работа, как заинтриговал губернатор, уже ведется. В этом году в Волгоградской области запланировано начало строительства ФОКов еще в трех районах области - Быковском, Ольховском и Октябрьском. С 2014 года в регионе всего построено более 140 спортивных объектов.

Также Андрей Бочаров сегодня проинспектировал ход строительства нового детского сада в Краснослободске на 240 мест. В этом году власти региона завершают реализацию программы возведения дошкольных учреждений. Всего появится 25 новых детсадов, в  том числе семь – в 2021 году.
«Имеются определенные отставания от графика, но сроки переносить не будем. Увеличим темп работ. И с надлежащим качеством строительная часть будет сдана в этом году. Планы такие стоят и мы не намерены их сдвигать», - заключил глава региона.

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