



В Волгоградской области SIM-карты МегаФона с функцией саморегистрации теперь продаются в 560 магазинах шаговой доступности. Оператор в десять раз увеличил число мест продаж, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба. Абоненты теперь могут сами выбирать комфортный способ оформления услуг: в магазине, дома или по пути на работу.

Волгоградцы подключаются к мобильной сети МегаФона, не меняя ежедневного маршрута, чтобы посетить салон. Сервис доступен как в круглосуточных супермаркетах, так и в небольших магазинах у дома в Волгограде, Волжском, Камышине, Фролово, Михайловке, а также в малых населенных пунктах - селах Червленном и Савинка, станице Арчединской и других.

Покупка SIM-карты в магазине не отличается от приобретения других товаров: предоставлять продавцу паспорт и подписывать бумажный договор не нужно. SIM-карта активируется дистанционно. При наличии подтвержденной учетной записи, зарегистрироваться можно через Госуслуги, а также в приложении МегаФона. Абонент может выбрать любой из действующих тарифов или перейти со своим номером в сеть оператора. Оформление занимает 5-10 минут.

«Мы видим, что спрос на SIM-карты МегаФона с саморегистрацией ежемесячно увеличивается в 2 раза. Такой формат подключения экономит время абонентов и позволяет сократить личные контакты в период повышенной опасности из-за пандемии», – отметил директор МегаФона в Волгоградской области Кирилл Давыдов.



