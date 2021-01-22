Олег Савченко: в Волгоградской области сельские спортзалы ожидает капитальная переделка

Общество 22.01.2021 16:12
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22.01.2021 16:12
Еще 13 спортивных залов в селах Волгоградской области ожидает серьезное обновление. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко, в новых помещениях будут заниматься более 3,5 тысячи детей.
В национальный проект «Образование» попали, в том числе, Камышинский, Клетский, Котельниковский, Ленинский районы, а также Михайловка. В спортзалах заменят старые деревянные оконные блоки, дверные проемы и полы на новые, освежат покрытие стен и потолков, закупят современный инвентарь. В настоящее время завершается подготовка проектной документации. Спортзалы планируется открыть к началу следующего учебного года.
Как пояснил глава комиссии Волгоградской облдумы Олег Савченко, ремонт спортзалов имеет особую значимость для сельских районов. «Фактически именно школьный спортзал, помимо выполнения своих основных функций, является чуть ли не единственной площадкой, на которой развивается спортивная жизнь небольшого поселка. Проведение качественного ремонта, оснащение современным оборудованием даст мотивацию и возможность тысячам школьникам полноценно заниматься физкультурой, поможет ребятам сделать первые шаги в любительском, а некоторым и в профессиональном спорте», - заключил депутат.
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