В Волгоградской области приключения косули закончились вызовом МЧС (ВИДЕО)











Сегодня в Михайловке спасатели пришли на помощь оказавшейся в ловушке косуле. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, утром на номер «112» поступил звонок от местных жителей, которые просили спасти несчастное животное, застрявшее в заборе городского стадиона. Как выяснилось, михайловцы уже не раз встречали семью косуль недалеко от городского парка культуры и отдыха.

На место происшествия выехали трое сотрудников дежурного караула 30-ой пожарно-спасательной части. Спасатели освободили олененка и вместе с работниками спортивного учреждения перевязали ему израненную ногу. Далее пострадавшего зверя передали инспектору Федерального государственного охотничьего надзора. Когда специалисты удостоверились, что парнокопытному ничего не угрожает, его вывезли за черту города и выпустили в леса.





В региональном управлении МЧС подчеркнули, что в ведомстве нет специальной службы, которая занимается спасением животных, и в компетенцию пожарных подобные случаи не входят. Но учитывая, что в момент обращения помощь людям не требовалась, сотрудники чрезвычайного ведомства откликнулись на просьбу.

Фото и видео: ГУ МЧС по Волгоградской области.