Детсад под Волгоградом выплатит 110 тысяч рублей за падение малыша





Падение двухлетнего малыша обернулось штрафными санкциями для детского сада в Волжском. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, детский сад выплатит ребенку и его родителям в общей сложности 110 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Судом установлено, что днем 11 июля 2019 года двухлетний малыш, который находился в детском саду под наблюдением воспитателя, во время чтения детской сказки встал и пошел в игровую зону. По дороге он наступил на игрушечную машинку, потерял равновесие и упал. При падении ребенок ударился лицом о край полки, в результате чего получил травму языка и губы. По факту несчастного случая было проведено расследование. Установлено, что все произошло из-за отсутствия должного контроля со стороны воспитателя.

Администрация Волжского обжаловала решение суда первой инстанции. В апелляционной жалобе ведомство указало на недоказанность вины воспитателя, а размер морального вреда, по мнению администрации, несоразмерен объему наступивших последствий. Однако областной суд оставил жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.



