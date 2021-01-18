Общество

Детсад под Волгоградом выплатит 110 тысяч рублей за падение малыша

Общество 18.01.2021 11:10
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18.01.2021 11:10


Падение двухлетнего малыша обернулось штрафными санкциями для детского сада в Волжском. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, детский сад выплатит ребенку и его родителям в общей сложности 110 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Судом установлено, что днем 11 июля 2019 года двухлетний малыш, который находился в детском саду под наблюдением воспитателя, во время чтения детской сказки встал и пошел в игровую зону. По дороге он наступил на игрушечную машинку, потерял равновесие и упал. При падении ребенок ударился лицом о край полки, в результате чего получил травму языка и губы. По факту несчастного случая было проведено расследование. Установлено, что все произошло из-за отсутствия должного контроля со стороны воспитателя.
Администрация Волжского обжаловала решение суда первой инстанции. В апелляционной жалобе ведомство указало на недоказанность вины воспитателя, а размер морального вреда, по мнению администрации, несоразмерен объему наступивших последствий. Однако областной суд оставил жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

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