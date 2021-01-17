Общество 17.01.2021 13:47
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17.01.2021 13:47
Еще в трех муниципалитетах Волгоградской области отказались от проведения организованных Крещенских купаний. Как сообщает ИА «Высота 102», кроме Михайловки и Фролово, иордани для массового ныряния не будут установлены в Новониколаевском, Киквидзенском и Ольховском районах.
Всего, пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в регионе будет оборудована 61 купель. В ночь с 18 на 19 января возле каждой специально подготовленной купели будут дежурить спасатели, госинспекторы МЧС России по Волгоградской области, медики, полицейские, казаки, а также добровольцы и представители регионального отделения ВОСВОД.
Специалисты регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения настоятельно рекомендуют проводить обряд омовения только в специально оборудованных для этого местах, где в случае необходимости можно будет получить квалифицированную медицинскую помощь.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что от проведения массовых купаний в Крещение отказались власти Фролово и Михайловки. Здесь объяснили этот запрет сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и низкой температурой воздуха, из-за чего может произойти всплеск заболеваний пневмониями.
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