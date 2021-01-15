Волгоградка после родов умерла от коронавируса

Общество 15.01.2021 16:42
0
15.01.2021 16:42
Врачам не удалось спасти 40-летнюю жительницу Волгограда, которая после родов умерла от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина пополнила печальный список жертв инфекции, о которых сегодня рассказали в региональном оперативном штабе. Известно, что волгоградка почувствовала себя плохо через неделю после того, как стала мамой. После проведения КТ-исследования ее госпитализировали в волжскую больницу имени Фишера. У женщины диагностировали ковид и двустороннюю пневмонию. При жизни у волгоградки были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, а также хроническое вирусное заболевание.
Не пережил коронавирус и 46-летний житель Волгограда. Он сразу обратился к врачам, лечился амбулаторно, но из-за ухудшения состояния его положили в больницу №5, где он скончался. В оперштабе заявили, что у мужчины имелись болезни кроветворной системы и органов дыхания. Также от инфекции скончались 65-летняя жительница Камышина и 64-летний житель Светлоярского района. Они также имели букет хронических заболеваний, пояснили в оперштабе.
Всего в регионе уже 531 житель скончался от коронавируса.
Реклама
В Волгограде транспортный коллапс добрался до аэропорта15.01.2021 17:18
Общество 15.01.2021 17:18
В Волгограде трамвайные маршруты усиливают дополнительными вагонами15.01.2021 16:57
Общество 15.01.2021 16:57
Автобусное сообщение остановлено в Волгоградской области15.01.2021 16:56
Общество 15.01.2021 16:56
В Волгограде мост через ВДСК и Третью Продольную спасают от пробок15.01.2021 16:18
Общество 15.01.2021 16:18
Десятибальную пробку в Волгограде сняли сверху15.01.2021 15:33
Общество 15.01.2021 15:33
Это полный коллапс: накрывающий снегом Волгоград парализовали 10-бальные пробки (ВИДЕО)15.01.2021 13:30
Общество 15.01.2021 13:30
Герман Греф принял участие в Гайдаровском форуме — 202115.01.2021 13:12
Общество 15.01.2021 13:12
ВТБ: россияне увеличили спрос на морские курорты на праздниках15.01.2021 11:42
Общество 15.01.2021 11:42
«Машина может утонуть»: в поселке Максима Горького в Волгограде на дороге за ночь появилась смертельно опасная ловушка15.01.2021 11:42
Общество 15.01.2021 11:42
«ЕвроХим-ВолгаКалий» отмечен благодарственным письмом в год 20-летия компании «ЕвроХим»15.01.2021 11:36
Общество 15.01.2021 11:36
В Волгограде дорожники экстренно "залатали" ямы на мосту через ВДСК15.01.2021 10:10
Общество 15.01.2021 10:10
В Волжском на Крещение военные установят "антикоронавирусные" палатки15.01.2021 08:12
Общество 15.01.2021 08:12
Не коллекторы, а юристы: Волгоградский фонд капремонта раскрыл стратегию борьбы с должниками14.01.2021 17:46
Общество 14.01.2021 17:46
Реконструкцию самого заброшенного сквера Волгограда потребовали привязать к пандемии14.01.2021 15:55
Общество 14.01.2021 15:55
Суд в Саратове разрушил тандем волгоградских врачей и похоронщиков14.01.2021 15:43
Общество 14.01.2021 15:43
Реклама