Волгоградка после родов умерла от коронавируса





Врачам не удалось спасти 40-летнюю жительницу Волгограда, которая после родов умерла от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина пополнила печальный список жертв инфекции, о которых сегодня рассказали в региональном оперативном штабе. Известно, что волгоградка почувствовала себя плохо через неделю после того, как стала мамой. После проведения КТ-исследования ее госпитализировали в волжскую больницу имени Фишера. У женщины диагностировали ковид и двустороннюю пневмонию. При жизни у волгоградки были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, а также хроническое вирусное заболевание.

Не пережил коронавирус и 46-летний житель Волгограда. Он сразу обратился к врачам, лечился амбулаторно, но из-за ухудшения состояния его положили в больницу №5, где он скончался. В оперштабе заявили, что у мужчины имелись болезни кроветворной системы и органов дыхания. Также от инфекции скончались 65-летняя жительница Камышина и 64-летний житель Светлоярского района. Они также имели букет хронических заболеваний, пояснили в оперштабе.

Всего в регионе уже 531 житель скончался от коронавируса.



