Общество 14.01.2021 17:46
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14.01.2021 17:46
Не коллекторские, а юридические организации привлечет региональный фонд капремонта для работы с должниками. Об этом сегодня заявил гендиректор фонда Алексей Конотопкин, сообщает ИА «Высота 102».
Он прокомментировал опубликованную накануне информагентством новость о том, что администрация региона намерена разрешить фонду капремонта передать сторонним компаниям право ведения претензионно-исковой работы с неплательщиками взносов.
«Подчеркну, что под сторонними лицами подразумеваются не коллекторские агентства, а юридические организации, которые будут оказывать услуги исключительно по подготовке документов для взыскания задолженности от имени регоператора», - подчеркнул Конотопкин.
Сейчас уровень собираемости взносов на капремонт в Волгоградской области составляет 88%. Задолженность в размере 2 млрд рублей имеется по 135 тысячам лицевых счетов. При этом штат профильного отдела в фонде состоит только из шести человек, что, по словам гендиректора, «не позволяет в полной мере охватить весь объем по возвращению образовавшейся задолженности». Данные специалисты также работают с подрядчиками, нарушившими условия договоров по капремонту, представляют фонд в судах и т.д.
«Чтобы не раздувать штат и повысить уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, предлагается привлечь сторонние организации для оформления документов и ведения работы по взысканию задолженности — а именно для составления писем, подготовки претензий и уведомлений, сопровождения дел в судах. Отмечу, что подобный опыт применяется и в других регионах России, он доказал свою эффективность», - считает гендиректор регионального фонда капремонта.
В ближайшее время планируется корректировка постановления администрации Волгоградской области о предоставлении субсидий на содержание фонда. Данные изменения как раз позволят организации обращаться за помощью к юристам из других структур для повышения платежной дисциплины населения.
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