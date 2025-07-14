Алексей Селин из оркестра им. Калинина скончался в Волгограде

В Волгограде на 61-ом году жизни скончался инспектор оркестра русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина Алексей Селин. Трагическую новость, как передает V102.RU, сообщила Волгоградская филармония.

Алексей Селин работал в оркестре со дня основания. Коллектив отзывается о нем, как о талантливом контрабасисте.

- Великолепное чувство ритма, красивый «бархатный» звук балалайки контрабас в его руках создавали фундамент звучания большого коллектива, - говорится в некрологе.

В должности инспектора оркестра он занимался изготовлением реквизита к концертам-спектаклям, небольшим ремонтом струнных инструментов, покрытие лаком гуслей, заменой отклеившейся плитки в репетитории оркестра. У него все получалось красиво, качественно и легко.

Коллектив филармонии выражает соболезнования близким Алексея Селина.

Фото: Волгоградская филармония