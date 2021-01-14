Общество

Суд в Саратове разрушил тандем волгоградских врачей и похоронщиков

Общество 14.01.2021 15:43
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14.01.2021 15:43


Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение арбитражного суда Волгоградской области, подтвердившего факт нарушения конкуренции на рынке ритуальных услуг районной больницей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, ГБУЗ «Иловлинская центральная районная больница» пыталось оспорить в арбитражном суде Волгоградской области предписание УФАС, уличившего районную больницу в нарушении конкуренции в связи с заключенным договором с индивидуальным предпринимателем Булатниковой З.Ю. на транспортировку тел умерших. Антимонопольный орган потребовал от руководства больницы прекратить размещение информационных сообщений, содержание которых предполагало  предоставление ИП Булатниковой З.Ю. приоритетной возможности осуществления деятельности по транспортированию тел умерших из ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ». Также, согласно предписанию, медучреждение должно было  обеспечить для заинтересованных хозяйствующих субъектов возможность заключения договора на транспортирование останков и праха умерших от ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ» до морга на конкурентной основе с учётом требований действующего законодательства  посредством доведения соответствующей информации до неограниченного круга лиц доступным способом.
Судом установлено, что между ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ» и похоронной службой «РИТУАЛ» ИП Булатниковой З.Ю. был заключен договор публичной оферты на оказание услуг на безвозмездной основе по транспортировке умерших по «Социальной программе похоронной службы «РИТУАЛ». При этом аналогичные договоры с районным муниципальным бюджетным учреждением и ИП Часовской Т.В. были расторгнуты.
Арбитражный суд Волгоградской области пришел к выводу, что в результате этого для ИП Булатниковой З.Ю. могут создаваться более выгодные по сравнению с иными хозяйствующими субъектами условия ведения хозяйственной деятельности по оказанию перечисленных услуг, в связи с чем отказал  в удовлетворении заявленных требований больницы. Судебный акт оставлен судом апелляционной инстанции без изменения.

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