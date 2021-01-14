Синее зарево на дорогах Волгограда удивило горожан











Ярко-синие световые вспышки наблюдали волгоградцы накануне вечером и ночью на дорогах областного центра. Пользователи соцсетей делятся снятым в разных районах видео мерцающего неба. Электрические «фейерверки», удивившие горожан, можно было наблюдать на участках движения электротранспорта.

Как пояснили ИА «Высота 102» в МУП «Метроэлектротранс», минувшей ночью после ледяного дождя и перепадов температуры воздуха на всех маршрутах трамваев и троллейбусов осуществлялась обкатка линий. Такая работа проводилась в целях устранения наледи на контактной сети.

Единственное технологическое нарушение возникло на участке трамвайной сети в Дзержинском районе между остановками «Школа №36» и «Раздольная», где произошел обрыв контактного провода. Службы МУП «Метроэлектротранс» оперативно приступили к восстановительным работам. На время их проведения трамваи маршрутов №№2, 6, 12 работают в измененных границах до остановки «Завод Ахтуба».



