Синее зарево на дорогах Волгограда удивило горожан

Общество 14.01.2021 11:17
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14.01.2021 11:17
Ярко-синие световые вспышки наблюдали волгоградцы накануне вечером и ночью на дорогах областного центра. Пользователи соцсетей делятся снятым в разных районах видео мерцающего неба. Электрические «фейерверки», удивившие горожан, можно было наблюдать на участках движения электротранспорта.
Как пояснили ИА «Высота 102» в МУП «Метроэлектротранс», минувшей ночью после ледяного дождя и перепадов температуры воздуха на всех маршрутах трамваев и троллейбусов осуществлялась обкатка линий. Такая работа проводилась в целях устранения наледи на контактной сети.
Единственное технологическое нарушение возникло на участке трамвайной сети в Дзержинском районе между остановками «Школа №36» и «Раздольная», где произошел обрыв контактного провода. Службы МУП «Метроэлектротранс» оперативно приступили к восстановительным работам. На время их проведения трамваи маршрутов №№2, 6, 12 работают в измененных границах до остановки «Завод Ахтуба».
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