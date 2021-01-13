Общество

Цены на еду в Волгоградской области растут как по маслу

Общество 13.01.2021 14:52
0
13.01.2021 14:52


В Волгоградской области продолжился рост цен на некоторые продукты. Как сообщает ИА «Высота 102», так, в Волгоградстате отчитались об очередном подорожании растительного масла, муки, яиц, овощей, макаронных изделий и муки. Так, цена растительного масла выросла еще почти на 2% и достигла средней стоимости в 121 рубль за кг. Десяток яиц в среднем стоит сейчас около 76 рублей  – подорожание за новогодние праздники составило более 3%. Также выросла цена вермишели – на 2,06% (49,51 рублей за кг), макаронных изделий – на 2,64% (69,55 рублей за кг). Картофель, лук, капуста, морковь подорожали в среднем от 3% до 8%. Повышение цен на свежие помидоры и огурцы оказалось еще серьезнее. Менее чем на 1% стали дороже рис и пшено. При этом стоимость сахара несколько снизилась – почти на тот же процент. Теперь средняя стоимость этого продукта составляет 47,23%.
Ранее, напомним, в правительстве России заявили, что растительное масло и сахар не должны стоить выше 110 и 46 рублей за кг. В некоторых волгоградских супермаркетах, действительно, можно увидеть  сахар по цене 45-46 рублей за кг. А вот растительное масло стоимостью в 110 рублей надо еще поискать. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Общество
13.01.2021 13:07
Общество 13.01.2021 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2021 13:00
Общество 13.01.2021 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2021 12:26
Общество 13.01.2021 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.01.2021 10:54
Общество 13.01.2021 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2021 10:18
Общество 13.01.2021 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2021 09:05
Общество 13.01.2021 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2021 08:18
Общество 13.01.2021 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2021 17:00
Общество 12.01.2021 17:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.01.2021 15:25
Общество 12.01.2021 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.01.2021 14:24
Общество 12.01.2021 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2021 13:51
Общество 12.01.2021 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2021 13:02
Общество 12.01.2021 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2021 10:52
Общество 12.01.2021 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2021 10:15
Общество 12.01.2021 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2021 22:46
Общество 11.01.2021 22:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:52
Цены на еду в Волгоградской области растут как по маслуСмотреть фотографии
14:33
Главная защитница бизнеса Волгоградской области остается в должностиСмотреть фотографии
13:07
Волгоградский губернатор высказался о ценах на продуктыСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде из-за снегопада образовались пробки из фурСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
СОГАЗ-Мед участвует в Федеральном проекте «Старшее поколение» для реализации интересов пожилых гражданСмотреть фотографии
12:35
"В салоне были пассажиры": в Волжском дотла сгорел трамвай из Москвы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:26
«ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает радовать детей новогодними подаркамиСмотреть фотографии
12:19
Губернатор пообещал новые кадровые изменения в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:56
ВТБ финансирует строительство завода RuspoleBrands в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Заката не видно: коронавирус не отпускает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:25
«Девяностые», «Дэвид Боуи. Человек со звезды» и другие эксклюзивные премьеры января в WinkСмотреть фотографии
11:24
В Волгоградской области нарколог неудачно «отрезвил» чужого сынка за рулемСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области задержали трусливого водителя после наезда на пенсионеркуСмотреть фотографии
10:54
Погода бушует: на дорогах Волгограда и области стало небезопасноСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом водитель "Лады" разбил чужой Porsche CayenneСмотреть фотографии
10:18
«Когда хочу, тогда и приеду»: в Волгограде УК подала в суд на жильца престижного дома из-за немытых соседейСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде у обитателей аварийного поселка появился шанс на новую жизньСмотреть фотографии
08:18
Снегопад в Волгограде вывел на улицы «боевую» техникуСмотреть фотографии
19:33
До десяти лет: смерть второго пенсионера «утяжелила» дело о коммунальной аварии в ВолжскомСмотреть фотографии
18:01
Яма на яме: мост через Волго-Донской канал в Волгограде трещит по швам (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:00
«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21Смотреть фотографии
17:00
Прокурор Волгоградской области наградил лучших сотрудниковСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде сообщают о задержаниях глав Росимущества и УФССП по регионуСмотреть фотографии
15:53
Банк «Открытие» предложил сервис электронной регистрации недвижимости для предпринимателейСмотреть фотографии
15:53
«Идет же массовая вакцинация»: в федеральных клиниках не будут требовать тесты на коронавирус от волгоградцев перед плановым лечениемСмотреть фотографии
15:25
Узнать за 60 секунд: Сбер разработал алгоритм, определяющий по голосу, кашлю и дыханию вероятность заболевания COVID-19Смотреть фотографии
15:25
Переболевших коронавирусом волгоградцев пообещали поднять на ноги по спецметодикамСмотреть фотографии
14:45
Банк «Открытие» создал дочернюю компанию для реализации сделок мезонинного финансированияСмотреть фотографии
14:24
То пусто, то густо: чиновники оправдались за посленовогодние очереди в волгоградских поликлиникахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
В больнице Волгограда умер второй пострадавший от порыва трубы с кипяткомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 