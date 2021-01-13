Цены на еду в Волгоградской области растут как по маслу

Общество 13.01.2021 14:52
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13.01.2021 14:52
В Волгоградской области продолжился рост цен на некоторые продукты. Как сообщает ИА «Высота 102», так, в Волгоградстате отчитались об очередном подорожании растительного масла, муки, яиц, овощей, макаронных изделий и муки. Так, цена растительного масла выросла еще почти на 2% и достигла средней стоимости в 121 рубль за кг. Десяток яиц в среднем стоит сейчас около 76 рублей – подорожание за новогодние праздники составило более 3%. Также выросла цена вермишели – на 2,06% (49,51 рублей за кг), макаронных изделий – на 2,64% (69,55 рублей за кг). Картофель, лук, капуста, морковь подорожали в среднем от 3% до 8%. Повышение цен на свежие помидоры и огурцы оказалось еще серьезнее. Менее чем на 1% стали дороже рис и пшено. При этом стоимость сахара несколько снизилась – почти на тот же процент. Теперь средняя стоимость этого продукта составляет 47,23%.
Ранее, напомним, в правительстве России заявили, что растительное масло и сахар не должны стоить выше 110 и 46 рублей за кг. В некоторых волгоградских супермаркетах, действительно, можно увидеть сахар по цене 45-46 рублей за кг. А вот растительное масло стоимостью в 110 рублей надо еще поискать.
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