Цены на еду в Волгоградской области растут как по маслу





В Волгоградской области продолжился рост цен на некоторые продукты. Как сообщает ИА «Высота 102», так, в Волгоградстате отчитались об очередном подорожании растительного масла, муки, яиц, овощей, макаронных изделий и муки. Так, цена растительного масла выросла еще почти на 2% и достигла средней стоимости в 121 рубль за кг. Десяток яиц в среднем стоит сейчас около 76 рублей – подорожание за новогодние праздники составило более 3%. Также выросла цена вермишели – на 2,06% (49,51 рублей за кг), макаронных изделий – на 2,64% (69,55 рублей за кг). Картофель, лук, капуста, морковь подорожали в среднем от 3% до 8%. Повышение цен на свежие помидоры и огурцы оказалось еще серьезнее. Менее чем на 1% стали дороже рис и пшено. При этом стоимость сахара несколько снизилась – почти на тот же процент. Теперь средняя стоимость этого продукта составляет 47,23%.

Ранее, напомним, в правительстве России заявили, что растительное масло и сахар не должны стоить выше 110 и 46 рублей за кг. В некоторых волгоградских супермаркетах, действительно, можно увидеть сахар по цене 45-46 рублей за кг. А вот растительное масло стоимостью в 110 рублей надо еще поискать.



