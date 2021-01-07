Коммуналка празднует: еще один двор в Волгограде заливает водой





Уже почти две недели во дворе домов по проспекту Ленина №173 и №179 из-за аварии на водопроводе, как говорится, не пройти и не проехать. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, за это время здесь намерзли глыбы льда, которые периодически тают, и воды во дворе становится еще больше. По словам горожан, управляющая компания заявила о порыве в «Концессии водоснабжения», но пока ситуация не изменилась.





Ранее ИА «Высота 102» сообщало о подобных локальных порывах в разных районах города. В частности, на затопленные дворы жаловались жители Жилгородка, Краснооктябрьского района и поселка Аэропорт.



