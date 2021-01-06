Четыре иномарки и баня сгорели в Волгоградской области

Происшествия 06.01.2021 09:00
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06.01.2021 09:00
Частная баня ночью сгорела дотла в рабочем поселке Иловля. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 00:45. На улице Лесной огнем была объята баня площадью 20 кв.м. Пожар ликвидировали за 14 минут. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, возгорание началось из-за неисправности дымохода.
За сутки в Волгограде и Волжском сгорели четыре иномарки. В городе-спутнике пожарные тушили автомобиль «Renault Logan» 2010 года выпуска. В машине, которая была припаркована на улице Сталинградской, горели сгораемые конструкции в моторном отсеке на площади 0,5 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Из-за короткого замыкания в моторном отсеке загорелся «Opel Antara» 2008 года выпуска на улице Ангарская в Дзержинском районе. А на улице Хорошева горел японский грузовой автомобиль «Nissan Atlas» 2002 года выпуска. Произошло оплавление лакокрасочного покрытия расположенного рядом автомобиля «Renault Logan» на площади 1 кв.м. В данном случае причины пожара пока не установлены. Погибших и пострадавших нет.
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