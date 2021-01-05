Волгоградский губернатор увидел величие в росписях

Общество 05.01.2021 13:31
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05.01.2021 13:31
Сегодня губернатор Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор осмотрели новые росписи храма Александра Невского, который возводится в центре Волгограда к 800-летию со дня рождения святого. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, уже практически полностью расписана верхняя часть храма. Художники Павловской мастерской завершили роспись центрального алтаря, а в северной апсиде работы выполнены на уровне семи метров, в том числе написана композиция «Воскресенье».
В южной апсиде накануне 7 января завершается роспись фрески «Рождество Христово». На 80% выполнен орнамент на откосах окон, нанесены изображения святых на колонны и медальоны. В притворе верующих будет встречать композиция «Звездное небо». А свод храма украсит «Образ Спасителя» — работа в этой части на финальной стадии.
В стадии завершения облицовка гранитом цоколя и входов, ступеней крылец. Продолжаются чистовые отделочные работы. В ближайшие месяцы предстоит смонтировать из мрамора центральный иконостас и полы.
«Выскажу общее мнение: мы удовлетворены ходом работ и видим их величественность — качество очень высокое, — отметил Андрей Бочаров. — Видно, что люди, которые здесь работают, — профессионалы высочайшего уровня, лучшие по византийской живописи и делают все с душой. Мы точно в срок выполняем задачи, которые были определены и согласованы с владыкой. А по некоторым направлениям даже опережаем график».
«Уровень нашего храма — его архитектурный вид, внутреннее убранство, росписи — выходит за рамки города и региона. Это уровень современной мировой культуры. И мы очень надеемся, что храм будет привлекать не только людей верующих, но и людей, которые просто любят и ценят красоту, искусство, ценят историю», - сказал митрополит Феодор.
Сегодня Андрей Бочаров и владыка Феодор поздравили жителей региона с приближающимся праздником — Рождеством Христовым.
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